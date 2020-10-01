غالبًا ما يُعرّف المسوقون الرقميون وسائل التواصل الاجتماعي على أنها أحد أفضل أشكال المتبعة للتسويق بالمحتوى، وإذا كان محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لا يجذب العملاء المحتملين فلا فائدة منه، ومن المحتمل أنك تحتاج فقط إلى تعزيز الإستراتيجية للتأكد من أن المحتوى الخاص بك يجذب جمهورك المستهدف والحصول على الطلبات والرسائل الواردة.

استخدم 90 في المئة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منصة معينة للتواصل مباشرة مع شركة من قبل، لذلك إذا لم يتواصل مع شركتك أي من عملائك أو متابعيك، فهذه علامة واضحة على وجوب تغيير شيء ما.

من الناحية المثالية، ستنشر صورة أو مقطع فيديو مع تسمية توضيحية قوية تقدم قيمة وستبدأ الرسائل المباشرة والإعجابات والتعليقات والاستفسارات في الظهور، مما يثبت أن المحتوى الذي نشرته ذو قيمة.

4 نصائح لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية أعمالك:

ركز المحتوى الخاص بك على القصص الشيقة:

لا يجب أن تكون قصصك شخصية، لكن يمكن استخدام قصص العملاء وقصص رواد الأعمال الملهمين أو حتى قصص الفولكلور لإثبات وجهة نظرك، حيث تساعد القصص القراء أو المشاهدين على تخيل أنفسهم في مكان بطل القصة، ويمكن مشاركة هذه القصص في التعليقات أو في المنشور نفسه من خلال مقطع فيديو.

قم بإجراء استطلاع للسؤال عن نوع المحتوى الذي يريده الناس أكثر:

تحوي منصة إنستاجرام على العديد من المزايا التفاعلية في موضع القصص، وإذا كنت تشعر أنك غير متأكد مما يهتم به متابعيك حقًا، فاستخدم الاستطلاع لتتأكد من ذلك.

كما يمكنك استخدام الاستطلاع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي مواضع عديدة، لذلك لا تهمل رأي جمهورك في نوع المحتوى الذي يريدون مشاهدته.

استخدم البث المباشر:

يمكنك إجراء بث مباشر لعرض مناقشة أو عرض فني أو أسئلة وإجابات أو مناسبة افتراضية، ويمكنك إجراء البث المباشر من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

يعزز البث المباشر من ظهورك ويبني الثقة مع العملاء ويتيح لك معرفة جمهورك بشكل أفضل بالإضافة إلى تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء دائمين.

تأكد من وجود عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل منشور:

تأكد من وجود دعوة لاتخاذ إجراء في كل منشور، وليس من الضروري أن تكون الدعوة في كل مرة هي نفسها، ولكن استخدم شيئًا مثل (راسلني إذا كنت مهتمًا) أو (تابعني لمزيد من المحتوى مثل هذا).





