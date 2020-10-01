3 من أبرز المشكلات في نظام التشغيل iOS 14 وكيفية حلها

بالمقارنة مع إصدار نظام التشغيل (iOS 13) الذي أطلقته آبل في هذا الوقت من العام الماضي، يعد إطلاق نظام التشغيل (iOS 14) لهذا العام مثاليًا للغاية، فبالإضافة إلى الميزات الجديدة، كان الإطلاق لعموم المستخدمين منظمًا مع وجود الحد الأدنى من الشكاوى حول المشكلات المعتادة التي تعاني منها الإصدارات الجديدة.

ولكن بعد عدة أيام من إطلاق إصدار نظام التشغيل iOS 14 ظهرت بعض المشكلات التي عانى منها بعض المستخدمين.

إليك 3 من أبرز المشاكل في إصدار نظام التشغيل iOS 14 وكيفية حلها:

1- مشكلة عدم ظهور تحديث نظام التشغيل iOS 14 في هاتفك:

بمجرد انتهاء مؤتمر آبل (Time Flies) اتجه العديد من مستخدمو هواتف آيفون لتنزيل نظام التشغيل iOS 14 الجديد، ولكنهم اضطروا إلى الانتظار من ساعات إلى يوم أو يومين بينما البعض الآخر لا يزال ينتظر التحديث الجديد لتثبيته في هواتفهم.

الحلول الممكنة:

ما زالت آبل تدفع التحديث الجديد إلى الهواتف المتوافقة، لذا إذا لم تُشاهد أيقونة التحديث في هاتفك بعد فلا تقلق فقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

2- مشكلة استنزاف البطارية:

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بمجرد تثبيت نظام iOS 14 الجديد، حيث وجد البعض يعد تثبت التحديث أن نسبة شحن البطارية تنخفض من 90% إلى 3% في ساعة واحدة فقط.

الحلول الممكنة:

يجب عليك الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل بعد تثبيت التحديث الجديد، والاحتفاظ بالبطارية مشحونة حتى يتكيف هاتفك بشكل صحيح مع نظام التشغيل الجديد، وذلك من أجل أن يقوم هاتفك بدمج النظام الجديد وإعادة فهرسة ملفات النظام، وإعادة تكيف تطبيقاتك المثبتة مع النظام الجديد مما يؤدى إلى استنزاف البطارية بشكل طبيعي.

قبل التحديث، تحقق من كون تطبيقاتك الهامة متوافقة مع إصدار نظام التشغيل iOS 14 عن طريق التحقق من صفحة التنزيل الخاص بك تطبيق في متجر التطبيقات أو تاريخ الإصدار الأخير.

تحقق جيدًا من صحة البطارية في إعدادات الهاتف والتي ستخبرك بمستوى الشحن المتوفر للبطارية، وإذا لم يعجبك ما تراه، فيمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتحسين عمر البطارية، مثل: ضبط سطوع الشاشة، أو إزالة تطبيق تشك في أنه يستنزف طاقة البطارية باستمرار.

3- مشكلة إعادة تعيين التطبيقات الافتراضية:

يتضمن أحد الأخطاء التي أُبلغ عنها، هو: قيام إصدار نظام التشغيل iOS 14 بإعادة تعيين التطبيقات الافتراضية، مثل: متصفح سفاري وتطبيق البريد الإلكتروني، بعد إيقاف تشغيل الهاتف ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، مما يتطلب إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية للتطبيقات الافتراضية من جديد.

الحلول الممكنة:

يجب عليك تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 14.0.1 المتوفر حديثًا لحل خطأ إعادة تعيين التطبيقات الافتراضية عند إعادة تشغيل هاتف آيفون.





