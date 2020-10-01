ويندوز 10 يحذرك إذا كان محرك الأقراص على وشك الموت

ظهر في أحدث إصدار لمعاينة نظام التشغيل ويندوز 10 أنه يقدم ميزة جديدة تعمل على تحذير المستخدمين إذا كان محرك الأقراص SSD الخاص بهم في آخر مراحله، مما يمنحهم وقتًا كافيًا لنسخه إلى أحد خدمات التخزين السحابي.

تم طرح الإصدار Build 20266 للمختبرين في قناة (Dev) التي تحتوي على وظيفة مراقبة صحة التخزين الجديدة المصممة خصيصًا للعمل مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (NVMe).

ستصدر هذه الميزة الجديدة تحذيرًا بأن محرك أقراص الحالة الصلبة قد يكون معرضًا لخطر الفشل إذا كان عمره الافتراضي على وشك الانتهاء، وسيحذر نظام ويندوز 10 المستخدم أيضًا من إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات على محرك أقراص SSD مع ذكر الأسباب.

في منشور المدونة المصاحب للإصدار، تقول مايكروسوفت ما يلي: “يوصى بشدة أن يقوم المستخدمون بنسخ بياناتهم احتياطيًا فورًا بعد تلقي أي إشعار بشأن محرك أقراص الحالة الصلبة”.

وسيتم ربط الإشعار بالخصائص في لوحة (إدارة الأقراص ووحدات التخزين) في إعدادات النظام، حيث ستتمكن من رؤية المزيد من المعلومات التفصيلية حول محرك الأقراص SSD المعني، بما في ذلك تقدير عمره المتبقي ودرجة حرارة التشغيل التي يعمل بها.

قد يكون هذا تحذيرًا مفيدًا للغاية لأولئك الذين استثمروا في محرك (NVMe) سريع لأجهزة الحاسب الخاصة بهم. وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت شركة مايكروسوفت إلى إنكار أن تحديث ويندوز 10 المنفصل كان يضر بمحركات أقراص الحالة الصلبة للمستخدم.

علاوة على ذلك، يُجري الإصدار 20266 تغييرًا على تطبيق Your Phone، حيث يقدم مركزًا لإدارة جميع أجهزتك المرتبطة، وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة إزالة الهاتف الذي قمت بتوصيله بالتطبيق أو إضافة جهاز جديد والتبديل بسهولة بين أجهزتك المدعومة الحالية، وسيتم طرح هذه الميزة للمختبرين تدريجيًا، لذلك قد لا تراها على الفور.

كما هو الحال دائمًا، هناك مجموعة من إصلاحات الأخطاء المطبقة مع هذا التحديث، وبعض المشكلات المعروفة أيضًا التي تفصلها شركة مايكروسوفت بالكامل في منشور المدونة الذي يقدم بنية المعاينة الجديدة.

الجدير بالذكر أن تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 الأخير طرح مجموعة مختارة من برامج التشغيل القديمة التي لم تعد موجودة والتي قد تؤثر في وظائف بعض الأجهزة، ويقوم المستخدمون الذين حصلوا على التحديث بالإبلاغ عن المشاكل الموجودة في النظام.





