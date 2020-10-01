مايكروسوفت تعلن عن حاسوبها الرخيص Surface Laptop Go

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس عن حاسوبها المحمول الجديد (سيرفس لابتوب جو) Surface Laptop Go الذي يمتاز بأنه مصمم ليكون بديلًا أقل سعرًا من أجهزة الشركة المتميزة الأخرى.

ويعد الحاسوب المحمول الجديد أحد أرخص أجهزة سيرفس حتى الآن، إذ إنه يتوفر بسعر 549.99 دولارًا أمريكيًا، وهو يستهدف مستخدمي أجهزة (كروم بوك) Chromebook العاملة بنظام (كروم أوإس) Chrome OS من شركة جوجل. ولا يتفوق عليه في السعر إلا جهاز (سيرفس جو 2) Surface Go 2 الذي يُباع بسعر 399 دولارًا أمريكيًا فقط.

وعلى غرار Surface Go 2، فإن Surface Laptop Go يفتقر إلى العديد من المواصفات المتقدمة، التي تتمتع بها حواسيب سلسلة (سيرفس لابتوب) Surface Laptop.

ويقدم حاسوب Surface Laptop Go الجديد شاشة بقياس 12.4 بوصة وبدقة 1536×1024 بكسلًا. ويمتاز الحاسوب بأنه أخف حواسيب سيرفس وزنًا، إذ يزن 1.1 كيلوجرام، وهو بذلك أخف من جهاز (ماك بوك أير) MacBook Air من آبل، ومن العديد من أجهزة (كروم بوك)، وحواسيب ويندوز التي تُباع بهذا السعر. ومع ذلك، يأتي الحاسوب مع لوحة مفاتيح كاملة، ولوحة تتبع كبيرة من نوع Windows Precision.

ويحتوي الحاسوب الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم يبدأ من 4 جيجابايت، و64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع eMMC. ومع ذلك، هناك طراز من الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت من Surface Laptop Go بسعر 699 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم الحاسوب منفذًا واحدًا من نوع USB-C، ومنفذًا واحدًا من نوع USB-A، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، ومنفذ الشحن Surface Connect. كما يقدم الحاسوب كاميرا ويب بدقة 720p. وهناك حساس لبصمات الأصابع ضمن زر الطاقة، وذلك هذه الميزة ليست متوفر في الطراز الذي يُباع بسعر 549.99 دولارًا.

ويدعم Surface Laptop Go تقنية (واي-فاي 6) Wi-Fi 6، ويحتوي بطارية تُشحن بنسبة 80 في المئة في غضون ساعة فقط. هذا؛ ويتوفر الحاسوب بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، ولون الحجر الرملي، ولون البلاتينيوم.

ويتوفر الحاسوب للطلب الأولي اعتبارًا من اليوم، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وذلك بسعر 549.99 دولارًا لطراز 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 699.99 دولارًا لطراز 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 899.99 دولارًا لطراز 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.





