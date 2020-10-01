يعتبر برنامج تحرير المستندات (مايكروسوفت أوفيس 2010) Microsoft Office 2010 من مايكروسوفت من أكثر برامج تحرير المستندات شعبية واستخدامًا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يزال البرنامج خيارًا شائعًا للكثيرين خاصة للأشخاص الذين يعملون من المنزل ولا يستفيدون من تحديثات البرامج المنتظمة من قسم الدعم التقني في الشركة.

ومع ذلك، فقد اقترب دعم برنامج Office 2010 من نهايته، وسيحتاج مستخدمو البرنامج إلى البحث في مكان آخر للحصول على برنامج لتحرير المستندات النصية وجداول البيانات والعروض التقديمية.

ولكن لماذا يجب عليك التوقف عن استخدام برنامج Microsoft Office 2010 الآن؟

بينما ستظل قادرًا على استخدام إصداراتك القديمة من تطبيقات Word و PowerPoint و Excel حتى بعد انتهاء موعد الدعم، إلا إنك قد تواجه تهديدات حقيقية في الحفاظ على أمان بياناتك ومعلومات في الحاسوب، لأن مايكروسوفت لن توفر تحديثات الأمان ودعم العملاء للبرنامج بعد الآن.

وتعتبر هذه مشكلة خاصة لبرنامج Office 2010 بسبب فيروسات الماكرو، وهي نوع من البرامج الضارة المكتوبة بلغة وحدات الماكرو نفسها المستخدمة لأداء مهام متكررة أو معقدة للتطبيقات، لذا إذا قمت بتنزيل ملف Office 2010 يحتوي على ماكرو VBA وحاولت فتحه، فستظهر لك رسالة تعطيك خيار تمكين الماكرو إذا كنت واثقًا من أنه آمن، ولكن هناك دائمًا فرصة في أن الملف ربما يحتوي على بعض البرمجيات الضارة.

ومع أنه حتى الآن لم يُكتشف ثغرة أمنية كبيرة بشكل خاص في إصدار (Office 2010) تتعلق بفيروسات الماكرو أو أي شيء آخر، فلا يزال هناك احتمال أن تقوم مايكروسوفت بإجراء استثناء وإصدار إصلاح أمني سريع، كما حدث في عام 2019 عندما اُكتشف خطأ أمني خطير موجود منذ فترة طويلة في نظام التشغيل Windows XP، لكن لا يوجد ضمان.

ما الذي يجب عليه فعله؟

إذا كنت تستخدم برنامج Office 2010 في حاسوبك لتحرير المستندات النصية، فسترى شريط تحذير يخبرك بأن الدعم على وشك الانتهاء في كل مرة تحاول فيها فتح ملف ما، وهناك عدة طرق لحل المشكلة.

من ضمنها: يمكنك الاستمرار في استخدام برنامج Office 2010 على أي حال مع أن هذه الخطوة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أو يمكنك استخدام (Microsoft Office 365) وهي خدمة تعتمد على الاشتراك تتيح لك الوصول إلى حزامة برامج مايكروسوفت المكتبية وتوفر لك أمانًا منتظمًا وتحديثات أخرى على مدار العام، أو يمكنك البدء في استخدام إصدار الويب Microsoft Office Online وهو مجاني، أو يمكنك التبديل إلى برنامج مجاني مفتوح المصدر لتحرير مستنداتك النصية، مثل: LibreOffice أو OpenOffice.







