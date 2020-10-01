يعد ضمان سلامة الأطفال أثناء لعب ألعاب الفيديو مصدر قلق دائم للآباء، وإذا كان طفلك يلعب عبر منصة Xbox فإن مايكروسوفت تحاول تسهيل هذا الأمر من خلال تقديم تطبيق (Xbox Family Settings) الذي يتيح لك مراقبة كيف يلعب أطفالك ومتى ومع من.

إليك كيفية إعداد تطبيق Xbox Family Settings بسهولة:

يتيح لك إعداد تطبيق Xbox Family Settings الاستفادة من الكثير من الميزات، مثل:

وضع حدود زمنية للوقت والمدة التي يمكن للطفل اللعب فيها، كما يمكنك الموافقة على تمديد المدة أو الرفض.

وضع قيود على المحتوى لاختيار نوع الألعاب والمحتوى الذي يمكن للطفل الوصول إليه.

الاطلاع على التقارير الشاملة لنشاط الطفل أثناء اللعب.

إدارة قائمة أصدقاء الطفل، من ضمنها: القدرة على رؤية طلبات الصداقة الواردة وقبولها أو رفضها.

إدارة حساب الطفل عبر الإنترنت وإعدادات الخصوصية.

لإعداد التطبيق اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل التطبيق وتثبيته في هاتفك، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور ، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي

بمجرد فتح التطبيق ستظهر لك ثلاث تعلميات سريعة تمنحك نظرة عامة عن وظائف التطبيق.

سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك أو قم بإنشاء واحد جديد.

قم بإدخال عمرك، وتذكر يجب عليك التأكد من دقة عمرك في حساب مايكروسوفت الخاص بك، حيث يمكن للبالغين فقط إدارة حسابات الأطفال.

إذا كان لدى أطفالك بالفعل حساب مايكروسوفت أو حساب Xbox Live فيمكنك دعوتهم باستخدام بريدهم الإلكتروني.

كما يمكنك أيضًا إنشاء حساب طفل جديد مباشرة من التطبيق، وهو أمر رائع إذا كنت تقوم بإعداد جهاز Xbox جديد أو تجهيز طفلك للعب على جهاز Xbox موجود سابقًا.

بمجرد دعوة شخص ما أو إنشاء حساب طفل جديد، تحتاج إلى جعله (منظمًا) أو (عضوًا) حيث يعتبر:

المنظم: هو أحد الوالدين أو البالغون الموثوق بهم، الذين يتحكمون في إعداداتهم وإعدادات كل عضو.

العضو: هو الطفل أو اللاعبون الآخرون الذين يتحكمون في إعداداتهم الخاصة وفقًا لأعمارهم، لن يكون لدى الطفل أي سيطرة على إعداداته الخاصة، ولا يمكن لهؤلاء الأعضاء تغيير إعدادات أفراد العائلة الآخرين.

بمجرد إضافة عضو، قم بتعيين عمر هذا العضو لتقييد المحتوى الذي سيصل إليه: حيث سيعمل هذا الإعداد افتراضيًا على عمر العضو ويسمح له بالوصول إلى المحتوى المصنف بشكل مناسب لهذا العمر فقط.



إذا كنت منظمًا، يمكنك تعيين إعدادات الاتصال عبر الإنترنت الخاصة بالعضو، التي تحدد من يستطيع هذا العضو التواصل معه، إما (الجميع) Everyone أو (الأصدقاء فقط) Friends only، أو (لا أحد) No one.

بمجرد الانتهاء، ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية، وعند هذه النقطة تكون قد انتهيت من إعداد التطبيق.





