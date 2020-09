كيفية إعداد تطبيق Xbox Family Settings بسهولة

إذا كنت منظمًا، يمكنك تعيين إعدادات الاتصال عبر الإنترنت الخاصة بالعضو، التي تحدد من يستطيع هذا العضو التواصل معه، إما (الجميع) Everyone أو (الأصدقاء فقط) Friends only، أو (لا أحد) No one.