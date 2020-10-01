عاجل .. تعطل Microsoft Outlook في جميع أنحاء العالم

تعاني خدمة (Microsoft Outlook) من شركة مايكروسوفت من تعطل في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر في نسخة الويب من (Outlook) و (Outlook.com) ونسخة سطح المكتب من (Outlook) وتطبيق الخدمة للأجهزة المحمولة.

وبدأ الانقطاع في نحو الساعة 2 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وأكدت مايكروسوفت أنه يؤثر في المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويتعذر على مستخدمي (Microsoft Outlook) حاليًا الوصول إلى بريدهم الإلكتروني، ويفشل تحميل موقع (Outlook.com).

ويقول أحد تحديثات دعم مايكروسوفت: نحن نجمع بيانات إضافية من البنية التحتية المتأثرة للمساعدة في تحقيقنا لتحديد سبب التأثير.

ويبدو أن الانقطاع نتج عن تغيير أخير من جانب مايكروسوفت، ويقول حساب (Microsoft 365) على منصة تويتر: نحن نراجع التغييرات الأخيرة على خدمتنا لتحديد سبب التأثير بشكل أكبر.

ويُعد هذا ثاني انقطاع كبير لخدمات مايكروسوفت في أقل من أسبوع، حيث واجهة عملاقة البرمجيات في يوم الاثنين مشاكل تتعلق بخدمات (Microsoft Outlook) و (Office 365) و (Teams) والخدمات الأخرى استمرت لساعات.

وعلى عكس الشركات الأخرى، مثل (Cloudflare)، لا تقدم مايكروسوفت تفاصيل كاملة عن السبب الجذري لانقطاعاتها، لذا قد يكون من الصعب معرفة لماذا واجهت خدمة البريد الإلكتروني في (Microsoft Outlook) مشاكل كبرى مرتين في أسبوع واحد.





