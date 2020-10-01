6 نصائح لحماية أجهزتك من الاختراق أثناء السفر

سواء كنت مسافرًا من أجل العمل أو للترفيه، فإن السفر إلى الخارج يخلق تهديدات إضافية لبياناتك وخصوصية معلوماتك، حيث يمكن لمجرمي الإنترنت اختراق الأجهزة المتعددة التي تحملها معك عند السفر، مثل: الهاتف الذكي والحاسوب المحمول والجهاز اللوحي.

حيث تحتوي هذه الأجهزة على بيانات شخصية يمكن أن تكون هدفًا لمجرمي الإنترنت، مما يتطلب منك القيام بتأمينها بشكل جيد عند السفر من خلال تطبيق كل النصائح الواردة في هذا المقال أو على الأقل بعضها.

إليك 6 نصائح لحماية أجهزتك من الاختراق عبر الإنترنت أثناء السفر:

1- قفل الجهاز برقم تعريف شخصي:

تعتبر هذه النصيحة من النصائح الأساسية التي يوصى بها الخبراء، حيث يجب عليك التأكد من قفل جهازك باستخدام رمز تعريف شخصي أو رقم PIN أو معرف بصمة الإصبع أو الوجه، وبهذه الطريقة، إذا تعرضت للسرقة أو فقدان جهازك فلن يتمكن من يعثر عليه من الوصول إلى بياناتك.

2- تحديث نظام التشغيل:

يجب عليك أيضا عند السفر التحقق من أن أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتك محدثة لآخر إصدار، حيث يُعد نظام التشغيل القديم غير المحدث ثغرة كبرى وخطرًا أمنيًا يمكن أن يستغله مجرمو الإنترنت للوصول إلى بياناتك.

3- تثبيت تطبيق مكافحة الفيروسات:

خطوة أساسية أخرى هي تثبيت تطبيق حماية من الفيروسات قوي للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية والتجارية أثناء السفر، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق فحص روابط URL قبل النقر عليها وفحص الملفات التي تنزلها في جهازك.

4- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة:

يعتبر استخدام اتصال شبكات الواي فاي العامة الموجودة في المقاهي أو الفنادق أمر جذاب للغاية، إلا أنه في الوقت نفسه ليس طريقة آمنة للاتصال بالإنترنت، لأن هذه الشبكات تعتبر هدفًا مهمًا للقراصنة، وإذا كنت تريد استخدام هذه الشبكات فتجنب تسجيل الدخول إلى حساباتك المهمة، مثل: حساباتك المصرفية.

5- استخدم تطبيق إدارة كلمات المرور:

يعد تطبيق إدارة كلمات المرور أمرًا مهمًا أيضًا للحفاظ على بياناتك أثناء السفر حيث يمكنك تخزين جميع كلمات المرور الخاصة بك، مثل: تفاصيل تسجيل الدخول إلى المواقع الويب والتطبيقات والخدمات التي تستخدمها في شكل آمن ومشفّر.

6- استخدام خدمة VPN موثوقة:

بالإضافة إلى استخدام تطبيق إدارة كلمات المرور، يوصى الخبراء بشدة بتثبت تطبيق VPN موثوق به أثناء السفر حيث يساعدك في إخفاء نشاطاتك عبر الإنترنت وتأمينه ومن ثم تمنع مجرمي الإنترنت من الوصول إلى بياناتك الحساسة.





