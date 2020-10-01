Nest Audio .. مكبر الصوت الذكي الجديد من جوجل

أعلنت شركة جوجل رسميًا خلال حدث (Launch Night In) عن مكبر الصوت الذكي الجديد (Nest Audio)، وهو الأحدث في سلسلة مكبرات الصوت الذكية التي يدعمها مساعد جوجل الذكي (Google Assistant).

ويحل (Nest Audio) محل (Google Home) الأصلي الصادر في عام 2016 كمكبر صوت ذكي من الفئة المتوسطة من جوجل.

وجددت الشركة مكبر الصوت (Home Mini) الشهير ووضعته تحت علامة (Nest) التجارية في حدث (Made by Google) خلال العام الماضي.

وتتوسع تشكيلة مكبرات الصوت من (Nest) هذا العام بمكبر صوت جديد ليسد الفجوة التي تركها مكبر الصوت (Google Home) الأصلي الذي أوقفته الشركة حديثًا.

ويأتي (Nest Audio) أعلى (Nest Mini) وأسفل (Nest Max) من حيث التكلفة والمواصفات، حيث يبلغ سعره 99.99 دولارًا، وسيكون متاحًا بدءًا من 5 أكتوبر في 21 دولة، ويمكنك طلبه أوليًا الآن.

ومثل (Nest Mini)، فإنه مغلف بالقماش، الذي يمكنك الحصول عليه ببضعة ألوان مختلفة.

وهناك أربعة مصابيح (LED) ملونة مضمنة في القماش تضيء عندما يستمع مكبر الصوت أو يستجيب لأمر صوتي.

ويمكنك الاختيار بين خيارات الألوان الرمادي الداكن أو الرمادي الفاتح أو الأخضر أو ​​الوردي أو الأزرق.

وبصرف النظر عن التصميم الجديد والصوت المحدث، فإن (Nest Audio) يقوم بكل ما تفعله مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى المدعومة بمساعد جوجل، مثل تشغيل الموسيقى والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية وإخبارك بحالة بالطقس وما إلى ذلك.

ويمكنك إقران وحدات متعددة في نظام استريو أو تكوينات أخرى لإعدادات الصوت المتعددة الغرف.

وتدعي جوجل أن الصوت في (Nest Audio) أعلى بنسبة 75 في المئة بالمقارنة مع (Google Home) الذي يحل محله، ولديه استجابة صوت جهير أقوى بنسبة 50 في المئة.

وتُعد أمازون المنافس الرئيسي لشركة جوجل في هذا المجال، حيث قامت أمازون حديثًا بتجديد مكبرات الصوت الذكية الشهيرة (Echo).

ويتنافس جهاز (Nest Audio) مع جهاز (Echo)، الذي يباع أيضًا مقابل 99 دولارًا.

وتتمثل الاختلافات الرئيسية بينهما في التصميم، حيث أصبح (Echo) الآن كروي الشكل مقارنة بالشكل المستطيل لجهاز جوجل.

كما أن هناك اختلاف من حيث المساعد الصوتي، إذ يشغل مساعد جوجل الذكي جهاز جوجل الجديد، بينما يشغل مساعد أمازون أليكسا جهاز أمازون.





