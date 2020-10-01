جهاز Chromecast الجديد يأتي بواجهة Google TV

أعلنت شركة جوجل رسميًا خلال حدث (Launch Night In) عن جهاز كروم كاست (Chromecast) الجديد، وتعيد الشركة إحياء (Google TV) كواجهة تعمل مع نظام التشغيل (Android TV) الذي يشغل جهاز كروم كاست الجديد.

ويحمل جهاز كروم كاست الجديد الاسم الرسمي (Chromecast with Google TV)، ويأتي مع الميزة الأكثر طلبًا منذ وصول أول جهاز كروم كاست إلى السوق قبل سبع سنوات، والمتمثلة بجهاز تحكم عن بعد.

ويكلف جهاز (Chromecast) مع (Google TV) نحو 49.99 دولارًا، ويأتي بثلاثة ألوان: الرمادي والوردي والأزرق، وهو متاح للطلب الأولي في عدد قليل من البلدان، مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ويتمتع الجهاز الجديد بجميع إمكانيات (Chromecast Ultra) تقريبًا، حيث يدعم (4K HDR) بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية و (Dolby Vision).

ويتم توصيل الجهاز بالجزء الخلفي من التلفاز بدلاً من كونه صندوقًا صغيرًا تضعه تحته، كما أنه لا يزال يدعم جميع وظائف الإرسال نفسها.

وفي ظل وجود (Google TV) مع (Android TV)، فقد أصبح للجهاز واجهة خاصة به على الشاشة يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ويأتي جهاز التحكم عن بعد بحجم صغير نسبيًا ويستخدم الأشعة تحت الحمراء والبلوتوث، ويحتوي على زر التشغيل وأزرار الصوت للتحكم في التلفاز ونظام الصوت.

ويحتوي جهاز التحكم عن بعد أيضًا على زر إدخال، مما يعني أنك لن تحتاج إلى الوصول إلى جهاز تحكم عن بعد آخر للتبديل إلى (Chromecast).

وهناك زر آخر على جهاز التحكم عن بُعد لمنصة نيتفليكس، ورفضت جوجل الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات التي أدت إلى وجود هذا الزر، وهو موجود بجوار زر يوتيوب، وهناك أيضًا زر مساعد جوجل.

وبالنسبة للمحتوى المدعوم، فإن جوجل تقول: إن موفري البث التلفازي المباشر سيكون لديهم وصول متساوٍ إلى علامة تبويب البث المباشر عبر واجهة برمجة التطبيقات نفسا، لكن لا يبدو أن الجهاز يدعم (Apple TV) حتى الآن.

ويُعد مساعد جوجل (Google Assistant) جزءًا أساسيًا من المنتج، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة على المساعد عبر الضغط على الزر الموجود على جهاز التحكم عن بعد والبحث عن المحتوى والتحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية أو سحب الخلاصات من كاميرات (Nest).





