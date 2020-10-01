تيليجرام تدعم ميزتي “المشرفون المجهولون” و”تعليقات القنوات”

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام أمس الأربعاء عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يقدم العديد من الميزات الجديدة، مثل: مرشّحات البحث، بالإضافة إلى ميزة المشرفون المجهولون، والتعليقات في القنوات.

وقالت تيليجرام في تدوينة: “سحابتك الشخصية على تيليجرام مليئة بالصور الساخرة. لنساعدك على تصفحها؛ نقدم لكم مرشّحات البحث”. وأضافت: “تحديث اليوم يتضمن أيضًا ميزتي المشرفون المجهولون لنجعل معركتكم من أجل الحرية أكثر أمانًا، والتعليقات في القنوات للتأكد من أن جميع الأصوات مسموعة”.

وتتيح ميزة مرشّحات البحث للمستخدمين ترشيح نتائج البحث حسب النوع بواسطة التبويبات الجديدة، وهي: الوسائط، والروابط، والملفات وغيرها. وللبحث عن نقطة زمنية محددة، يكفي أن يكتب المستخدم “14 آب/ أغسطس” أو “يوم أمس”. ثم إن كتابة اسم أي شخص، أو مجموعة، أو قناة، أو بوت سيضيف مرشّحا حسب المصدر.

وقالت تيليجرام: إنه يمكن دمج مرشّحات البحث مع بعضها، مثلًا يمكن البحث عن شيء محدد كالروابط، التي أُرسلت في شهر آذار/ مارس 2016، المتضمنة كلمة “قارب”.

وأشارت تيليجرام إلى أن تطبيقها أصبح يُستخدم لتنظيم المظاهرات المطالبة بالديموقراطية والحرية على نحو متزايد. والآن تأتي ميزة المشرفون المجهولون لضمان أمان المظاهرات.

كما أضافت الخدمة زر التعليق على منشورات القنوات التي تملك مجموعة نقاشات. وستظهر التعليقات في مواضيع صغيرة لوحدها، لكنها ستُنشر على مجموعة النقاشات لضمان إبقاء الجميع على دراية بما يجري ولتسهيل عملية ضمان المحادثة حضارية للمشرفين.

وفي حال لم يكن المستخدم عضوًا في مجموعة نقاشات القناة، سيتلقى إشعارات حول الردود على تعليقاته بواسطة محادثة جديدة اسمها الردود.

ولمستخدمي تيليجرام في نظام أندرويد خاصةً، أضافت الخدمة بعض المؤثرات البصرية الجديدة. وقالت تيليجرام: “لتجربتها، حاول فتح أو إغلاق لوحة المفاتيح أو التبديل بين نمطي الليل والنهار من القائمة الجانبية. ويمكنك أيضًا رؤية الرسائل المنبثقة عند حذف الرسائل، وتغيير الإشعارات، وحفظ الوسائط، الخ”.

وأضافت الخدمة: “في حال كنت تفضل الأمور العملية، اضغط باستمرار على صورة أي عضو في محادثات المجموعات لأخذ نظرة أقرب. وإذا كنت تستخدم الحسابات المتعددة في تطبيق واحد، يمكنك معاينة قائمة محادثات الحساب الآخر بالطريقة نفسها في قسم الحسابات”.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.





