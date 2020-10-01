تطبيق Recorder من جوجل يحصل على ميزة التحرير

أعلنت شركة جوجل خلال حدث (Launch Night In) أن تطبيق التسجيل الصوتي (Recorder) – المتوفر لهواتف (Pixel 2) أو الهواتف الأحدث – سيحصل على تحديث من شأنه أن يسهل البحث في الملفات الصوتية.

ويسمح لك التحديث بتحديد مقتطف صوتي من مقطع مسجل، ويمكنك بعد ذلك إما مشاركته أو إزالته من ملف الصوت الأكبر.

ويمكن للمستخدمين نسخ الملفات إلى تطبيق آخر أو مشاركتها عبر جوجل درايف (Google Drive).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن كلمات محددة في النسخة المسجلة وحذفها عبر تطبيق التسجيل الصوتي (Recorder).

ووفقًا لشركة جوجل، ستتمكن من استخدام هذه الميزة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، أي بالطريقة نفسها التي تعمل بها وظيفة النسخ المباشر للغة الإنجليزية دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت.

وتُعد ميزة تحرير الصوت لتطبيق (Recorder) واحدة من الميزات البرمجية الأكثر إثارة للإعجاب في هواتف (Pixel 4a) و (Pixel 5).

وأعلنت الشركة عن الميزة في تدوينة تناقش هاتف (Pixel 5)، لكنها ستصل على الأرجح إلى بعض هواتف (Pixel) الأخرى من جوجل أيضًا.

وأضافت الشركة في العام الماضي ميزة النسخ في الوقت الفعلي والقدرة على البحث عن مقاطع صوتية.

وبالنظر إلى أن النصوص الآلية يتم إجراؤها لجميع التسجيلات، يمكن للمستخدمين استخدام هذه النصوص لتحرير الصوت.

وتتطلب عملية التحرير من المستخدمين إبراز الجملة التي يريدون تحريرها فقط، وسيتم تحديد الصوت المقابل لها.

وتعمل الشركة أيضًا على تسهيل البحث في النصوص عن طريق إضافة ميزة التمرير الذكي، التي تقوم تلقائيًا بتمييز الكلمات المهمة في نصوص أطول، مما يساعد المستخدمين في الوصول بسرعة إلى المعلومات التي قد يحتاجون إليها بشدة.

وكان تطبيق (Recorder) في البداية بسيطًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالميزات، حيث سمح بتسجيل وتشغيل ومشاركة التسجيلات الصوتية من جهازك، لكن التحديثات المتعاقبة أضافت العديد من الميزات ووسعت مدى فائدته.

ويمكن للتطبيق تحديد الفرق بين الصوت والموسيقى، مما يجعل التطبيق مفيدًا للغاية للطلاب الذين يرغبون في تسجيل الملاحظات من الفصل.

يذكر أن الشركة قدمت خلال حدث (Launch Night In) عدد من المنتجات الجديدة، مثل (Pixel 5) و (Pixel 4a) و (Chromecast with Google TV) ومكبر صوت ذكي من (Nest)، وإلى جانب المنتجات، كان هناك أيضًا إعلان عن تحديثات برمجية.





