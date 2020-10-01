أوبو تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Oppo A93

أعلنت شركة أوبو اليوم الخميس عن هاتفها الذكي (أوبو أي93) Oppo A93 الذي كان من المفترض الإعلان عنه في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولكن الشركة تعجلت فكشفت عنه في فيتنام.

ويقدم Oppo A93 – الذي يزن 164 جرامًا، ويأتي بسماكة 7.48 ملم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بحجم 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ومستوى سطوع بحد أقصى قدره 800 شمعة. وتمتاز الشاشة أيضًا بأنها تحتوي حساس بصمات الأصابع تحتها.

وعلى ظهر Oppo A93، هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ودقة الثانية 8 ميجابكسل وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهي أيضًا تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويمتاز الهاتف بأنه يقدم شاشتين أماميتين ضمن الشاشة، وتأتي الرئيسية منهما بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، في حين تأتي الأخرى بدقة 2 ميجابكسل، وهي مخصصة لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي Oppo A93 معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P95 مع تردد 2.2 جيجاهرتز. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويتوفر هاتف Oppo A93 الجديد من شركة أوبو الصينية باللونين الأبيض، والأسود، وذلك بسعر يعادل 324 دولارًا أمريكيًا.





