أندرويد 11.. كيفية تعديل جزء المهام المتعددة

أضافت شركة جوجل في نظام التشغيل أندرويد 11 وظائف جديدة إلى جزء المهام المتعددة أو عرض التطبيقات الحديثة – التدفق السهل للصور المصغرة التي تتيح لك عرض جميع تطبيقاتك النشطة واختيار التطبيق الذي تريد استخدامه.

اعتبارًا من نظام التشغيل أندرويد 10، كنتَ قادرًا على الاختيار من بين ثلاث طرق مختلفة – ليس فقط للوصول إلى جزء المهام المتعددة – للتنقل في شاشتك الرئيسية. وتمت تسمية هذه الطرق الثلاث على اسم أنواع الأزرار التي تظهر أسفل الشاشة: التنقل بالإيماءات والتنقل بزرين والتنقل بثلاثة أزرار.

في هذا الموضوع، سنشرح كيف أضاف نظام التشغيل أندرويد 11 بضع مزايا مثيرة للاهتمام إلى طريقتين من الطرق الثلاث، لكن أولاً، إليك كيفية التبديل من واحدة إلى أخرى:

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى درج التطبيقات، وانقر على أيقونة الإعدادات.

إذا كان لديك نظام أندرويد 10 فحدد النظام ثم الإيماءات ثم التنقل في النظام.

إذا كان لديك نظام أندرويد 11 فحدد إمكانية الوصول ثم التنقل في النظام.

حدد إما التنقل بالإيماءات أو التنقل باستخدام زرين أو التنقل باستخدام 3 أزرار.

إليك الفرق بين الطرق الثلاث، بما في ذلك ما تمت إضافته لنظام أندرويد 11:

التنقل بالإيماءات:

هذه هي طريقة التمرير التي تم تقديمها في أندرويد 10، وهي الطريقة التي يبدو أن جوجل أكثر قلقًا من استخدامها. ففي أندرويد 10 سترى حقل البحث وخمسة رموز في الجزء السفلي من الشاشة، أما في أندرويد 11، كل ما ستراه في الجزء السفلي من الشاشة هو خط واحد مسطح، لذلك مرر بإصبعك لأعلى بشكل مستمر، وستحصل على جزء المهام المتعددة مع جميع تطبيقاتك المفتوحة، ويمكنك بعد ذلك التمرير من جانب إلى آخر للوصول إليها.

في كلا الإصدارين، إذا قمت بالنقر فوق الرمز الموجود أعلى صفحة التطبيق، فستحصل على قائمة منسدلة تتيح لك إما الوصول إلى صفحة معلومات التطبيق أو تتيح لك فتح التطبيق بتنسيق تقسيم الشاشة.

التنقل بزرين:

يمنحك هذا الخيار رمزين في الجزء السفلي من الشاشة: خط قصير وسميك يمثل زر الصفحة الرئيسية، وزر رجوع إلى اليسار، لذلك اسحب لأعلى على زر الصفحة الرئيسية ويمكنك الوصول إلى جزء تعدد المهام نفسه من خلال القوائم المنسدلة التي يمكن الوصول إليها أعلى كل تطبيق.

التنقل بثلاثة أزرار:

هذه هي الطريقة القديمة للتنقل، مع أزرار الخلفية والرئيسية والتبديل بين التطبيقات في الجزء السفلي من الشاشة، لذلك استخدم رمز (تبديل التطبيقات) على الجانب الأيمن لإظهار جزء المهام المتعددة، ولا يزال لديك القوائم المنسدلة المتوفرة أعلى كل تطبيق.





