أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على الهواتف الذكية وملحقاتها اليوم

يقدم موقع أمازون السعودية الكثير من العروض والتخفيضات يوميًا تحت اسم (صفقات اليوم) Today’s Deals، حيث يمكنك العثور على بعض الخصومات الجيدة بشكل لا يصدق.

سنستعرض اليوم أفضل العروض المتاحة على الهواتف الذكية وملحقاتها من سماعات لاسلكية وشواحن في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 9 Pro:

المعالج: معالج (Snapdragon SM7125) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 395 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 16 ميجابكسل.

اللون: الأبيض.

نسبة الخصم: 11%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1099 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 11%، أي بسعر 974 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف سامسونج Galaxy A71:

المعالج: معالج (Snapdragon SDM730) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 24%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1794 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 1324 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف سامسونج Galaxy Note 10:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic AMOLED بمقاس 6.3 بوصات، وبدقة 1080 × 2280 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

الألوان: الأبيض و (Aura Glow).

نسبة الخصم: 29%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 29%، أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic AMOLED بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

اللون: Aura White.

نسبة الخصم: 32%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 32%، أي بسعر 2999 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- سماعات سوني Sony WI-XB400:

تتميز سماعة ( Sony WI-XB400 ) اللاسلكية بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بتصميم مميز كطوق رقبة مريح مع وسادات مغناطيسية لسهولة الحمل.

تدعم تقنية (EXTRA BASS‎) لتوفير صوت عميق وقوي.

يمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث.

تتميز بعمر البطارية الطويل حتى تستمر في العمل ما يصل إلى 15 ساعة بشحنة واحدة، كما تدعم الشحن السريع.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات.

تتوافق مع المساعد الصوتي في هاتفك الذكي للحصول على الاتجاهات وتشغيل الموسيقى والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة.

الألوان المتاحة: الأسود والأزرق.

الخصم: 34%

السعر: تتوفر السماعة بسعر 254 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 34% أي بسعر 168 ريالًا سعوديًا فقط.

6- شاحن لاسلكي من CHOETECH:

يأتي شاحن (CHOETECH Wireless Charger) بتصميم أنيق يتضمن مؤشر LED يوضح لك حالة شحن الجهاز، فعندما يصبح لونه أخضر يعني ذلك أن الشحن اكتمل.

يضم ملفان للشحن مما يعني أنه يمكنك وضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا وسيتم شحنه في كلتا الحالتين، ويمكنك أيضًا مشاهدة التدريبات أو إجراء مكالمات جماعية أثناء الشحن دون أن تكون مقيدًا بأي أسلاك.

يعمل الشاحن مع جميع الهواتف المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi بقدرة 10 واط، كما يشحن هواتف آبل بقدرة 7.5 واط.

يتيح لك شحن أجهزتك بأمان تام بفضل تقنيات الحماية المُدمجة التي تحمي من الشحن الزائد، وارتفاع الحرارة.

اللون: الأسود.

الخصم: 15%.

السعر: يتوفر الشاحن بسعر 75 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 15% أي بسعر 64ريالًا سعوديًا فقط.

7- شاحن Anker PowerWave:

تعتبر شركة (Anker) من أهم الشركات المتخصصة في إنتاج الشواحن السريعة، وتتميز شواحنها بالتصميم الأنيق وسرعات الشحن العالية.

يأتي ( Anker PowerWave ) بتصميم أنيق يتضمن مؤشر LED يوضح لك حالة شحن الجهاز، وسطح مضاد للانزلاق يضمن بقاء أجهزتك ثابتة في مكانها أثناء الشحن.

يدعم الشاحن الأجهزة المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi، التي منها: هواتف آبل التي تدعم الشحن بقدرة 7.5 واط، وهواتف سامسونج التي تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

يتيح لك شحن أجهزتك بأمان تام بفضل تقنيات الحماية المُدمجة التي تحمي من الشحن الزائد، وارتفاع الحرارة.

اللون: الأبيض.

الخصم: 19%

السعر: يتوفر الشاحن بسعر 220 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 19% أي بسعر 179 ريالًا سعوديًا فقط.





