آبل تريد جلب تطبيق Apple TV إلى منصات Xbox

تُعد أجهزة إكس بوكس (Xbox) من شركة مايكروسوفت بمثابة أحدث منصات من المقرر أن تحصل على تطبيق (Apple TV).

ووفقًا لتقرير جديد، فقد ظهر التطبيق كخيار لاستخدامه بالنسبة لبعض المستخدمين في برنامج إكس بوكس إنسايدر (Xbox Insiders) التجريبي.

وتُعد (Apple TV) بمثابة خدمة وسائط متنامية من آبل، وتتيح لك الاشتراك في مجموعة من الإنتاجات الأصلية، والحصول على نسخ رقمية من الأفلام والعروض المباشرة عبر النظام البيئي لأجهزة آبل.

ورأينا على مدى السنوات القليلة الماضية آبل تفتح برامجها من خلال السماح لأجهزة خارجية بتشغيل (Apple TV) وحتى دعم إطار عمل (HomeKit) و (AirPlay 2) لتوسيع نطاق وصولها.

وكما هو مذكور في التقرير، يمكن أن يكون الإطلاق المحتمل مع منصات (Xbox Series X) و (Xbox Series S) الجديدة في 10 نوفمبر.

ويتضمن التطبيق الوصول إلى خدمات (Apple TV)، من ضمنها خدمة الاشتراك (Apple TV Plus) التي أطلقتها آبل في أواخر عام 2019.

وهناك القليل من الغموض حول عمل مايكروسوفت مع آبل على هذا الأمر، وذلك بالنظر إلى أن آبل حظرت حديثًا خدمة (Xbox Game Pass) من مايكروسوفت التي عملت عبر تطبيق (xCloud iOS).

ومن المثير للاهتمام إلى حد ما أن تعمل مايكروسوفت وآبل على هذا الأمر، نظرًا لحقيقة أن آبل حظرت بشكل فعال الألعاب السحابية عبر (Xbox Game Pass) حديثًا مع مطالبة مايكروسوفت بإرسال كل لعبة في المكتبة بشكل منفصل.

ومن الواضح أن (Apple TV) لن يرسل كل فيلم وعرض تلفازي في خدمته بشكل منفصل، وهو ما يتناقض مع السياسات التي تظهر على (iOS).

ولا يوجد في الوقت الحالي أي دليل على وجود دعم لإطار عمل (HomeKit) أو (AirPlay 2) مع تطبيق (Apple TV) لمنصات إكس بوكس (Xbox).

وظهرت معلومات في وقت سابق من الشهر الماضي تفيد بأن منصة البث (Roku) تعمل على إضافة دعم لإطار عمل (HomeKit) و (AirPlay 2) إلى أجهزتها، وذلك بعد أن حصلت على تطبيق (Apple TV) في خريف 2019.

ورأينا على مدى السنوات القليلة الماضية شركات صناعة أجهزة التلفاز، مثل سامسونج وسوني وإل جي، يجلبون التكامل دون الحاجة إلى جهاز (STB) المطلوب.

وتشير المصادر إلى أن آبل تعمل أيضًا مع شركة سوني لجلب تطبيق (Apple TV) إلى منصات (PlayStation)، وقد يصل دعم إطار العمل (HomeKit) في مرحلة ما، لكن هذه الميزة قد لا يتم تشغيلها في الوقت نفسه مع تطبيق (Apple TV).

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

😩🙌🏾🍏📺+❎😎#KeepItWavy 🌊🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp

— Tzunami 🌊 Sapp ❎🕙 #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020