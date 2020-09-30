Vivo X50e 5G .. هاتف جديد من فيفو

كشفت شركة فيفو (Vivo) النقاب عن هاتف ذكي جديد باسم (Vivo X50e 5G) في تايوان.

وبفضل الكاميرات الرباعية والشحن بقوة 33 واط وشريحة (Snapdragon 765G)، فإن الهاتف يُعد أرخص عضو يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) في سلسلة هواتف (X50).

وينضم الهاتف الجديد إلى تشكيلة الهواتف من سلسلة (X50) التي تضم (Vivo X50) و (Vivo X50 5G) و (Vivo X50 Pro) و (+Vivo X50 Pro) و (Vivo X50 Lite).

ويتميز الهاتف بتضمنه أقوى معالج ضمن سلسلة (Snapdragon 700)، ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل.

ويأتي هاتف (Vivo X50e 5G) بأبعاد تبلغ 162.05×74.97×8.88 ملم، ويزن نحو 200 جرامًا، ويتضمن الهاتف شاشة من نوع (S-AMOLED) بقياس 6.44 إنشات مع نتوء بتصميم قطرة الماء.

وتدعم الشاشة دقة 1080×2400 بكسل، وهي مدمجة مع مستشعر بصمة الإصبع، ويتم وضع عدسات الكاميرا الخلفية داخل وحدة على شكل ماسة.

ويحتوي (Vivo X50e 5G) على كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.79، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع بعد بؤري 50 ملم بفتحة f/2.46، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة بفتحة f/2.2، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4.

ويأتي الهاتف الذكي مع العديد من أوضاع الصور، مثل (super moon) و (super night scene) و (portrait) و (HDR backlight) وماكرو.

ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 765G) الداعم لشبكات الجيل الخامس، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويدعم بطاقة (microSD) من خلال فتحة (SIM) هجينة.

ويأتي (Vivo X50e 5G) مع نظام التشغيل أندرويد 10 بواجهة المستخدم (FunTouch OS 10)، وهو مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4350 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 33 واط.

وهناك ميزات، مثل منفذ (USB-C) و (NFC) و (Wi-Fi 5) و (Bluetooth 5.1) ومنفذ الصوت التقليدي 3.5 ملم، ويأتي الجهاز بلونين هما الأزرق والأسود، وبسعر يصل إلى 485 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أن شركة فيفو قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن هاتف (Vivo V20 SE)، كما أعلنت عن هاتفي (Vivo V20) و (Vivo V20 Pro).





