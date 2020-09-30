Google Meet لن تحد الاجتماعات حتى مارس 2021

تعمل شركة جوجل على توسيع سياستها التي تتيح لمستخدمي النسخة المجانية من منصة (Google Meet) استضافة مكالمات لمدة تزيد عن 60 دقيقة.

وتم تعيين السياسة على أن تنتهي صلاحيتها بعد 30 سبتمبر، لكن الآن يمكن للمستخدمين المجانيين استضافة تلك المكالمات الأطول حتى شهر مارس 2021.

وقبل يوم من موعد تغيير السياسة، قالت جوجل: إنها ستواصل تقديم المكالمات غير المحدودة عبر المنصة لمستخدمي جيميل المجانيين حتى العام المقبل، ويأتي التمديد كفرصة لأولئك الذين اعتمدوا على الخدمة أثناء جائحة الفيروس التاجي.

ويمكن لأي شخص لديه حساب في جوجل تأسيس اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص، وبدون حد زمني بموجب التمديد الحالي.

وقالت منصة (Google Meet): بالنظر إلى أننا نتطلع إلى موسم العطلات مع تقليل السفر والأحداث المهمة، مثل لم شمل الأسرة وحفلات الزفاف التي يتم استضافتها عبر الفيديو، فإننا نرغب في مواصلة مساعدة أولئك الذين يعتمدون على المنصة للبقاء على اتصال خلال الأشهر المقبلة.

وقال سمير برادان (Samir Pradhan)، مدير منتجات مجموعة (Google Meet)، في تدوينة: نواصل اليوم منح المستخدمين مكالمات غير محدودة عبر المنصة تصل إلى 24 ساعة في الإصدار المجاني حتى 31 مارس 2021 لحسابات جيميل، وذلك كدليل على التزامنا.

وحدثت شركة جوجل المنصة هذا العام بشكل مستمر من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية مع خدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، مثل (Zoom)، إلى جانب إضافة ميزات، مثل طمس الخلفية والتخطيط المربع ودعم كروم كاست (Chromecast).

وكانت منصة (Google Meet) وغيرها من منصات مؤتمرات الفيديو تطارد الارتفاع السريع لمنصة (Zoom) أثناء جائحة الفيروس التاجي، حيث تجاوز عدد مستخدمي منصة (Google Meet) في شهر أبريل 100 مليون مشارك يوميًا.

وأوضحت جوجل أن موعد فقدان عملاء (G Suite) و (G Suite) للتعليم إمكانية الوصول المجاني إلى بعض الميزات المتقدمة للمنصة، مثل استضافة الاجتماعات مع ما يصل إلى 250 مشاركًا والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على جوجل درايف (Google Drive) والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، لم يتغير، وهو محدد بتاريخ 30 سبتمبر.





