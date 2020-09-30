واتساب يتيح تجربة ميزة تحرير المساحة الجديدة.. إليك كيفية تجربتها

يقوم مطورو تطبيق واتساب بإعداد مجموعة جديدة من الأدوات التي ستمنحك قدرًا أكبر من التحكم في كيفية استخدام التطبيق للتخزين القيّم على هاتفك.

لقد علمنا أن هذه الميزة قادمة منذ شهر أغسطس، عندما اكتشف المحققون في (WABetaInfo) قائمة مخفية في ملفات تثبيت التطبيق تعرض عددًا كبيرًا من الخيارات الجديدة لمساعدتك في إدارة الوسائط التي تم تنزيلها.

في الوقت الحالي، تعد خيارات البيانات والتخزين في تطبيق واتساب المتوفرة من خلال قائمة الإعدادات غير ملائمة للاستخدام، حيث يمكنك معرفة مقدار المساحة المستخدمة على هاتفك فقط، أما الدردشات الفردية فلديك خيار حذف جميع الملفات التي تم تنزيلها أو تركها.

لكن في التحديث الجديد لتطبيق واتساب ستبرز القائمة الجديدة بشكل تلقائي أكبر الملفات التي تم تنزيلها – عادةً مقاطع الفيديو الطويلة – مما يتيح لك تحرير جزء كبير من التخزين مع حذف أقل عدد ممكن من الملفات. ويمكنك أيضًا اختيار مسح الملفات المعاد توجيهها مما يسمح لك بالاحتفاظ بالصور التي التقطها أصدقاؤك وعائلتك بالفعل، وفرز الملفات المشتركة حسب الوقت والحجم.

اكتشف خبراء (WABetaInfo) الآن أن لوحة التحكم الجديدة هذه ستطرح للاختبار التجريبي، وستكون متاحة على نطاق واسع قريبًا جدًا، وإذا كنت مهتمًا بأن تكون أول من يجرب أدوات إدارة الوسائط الجديدة، فستحتاج إلى الانضمام إلى برنامج واتساب التجريبي.

لكن برنامج واتساب التجريبي لأجهزة آبل ممتلئ حاليًا، لكن من المفيد مراقبة صفحة (Testflight) لمعرفة ما إذا كانت هناك مساحة متاحة للانضمام.

وللانضمام إلى لبرنامج واتساب التجريبي للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، قم بزيارة صفحة (WhatsApp Beta) على متجر جوجل بلاي وأدخل التفاصيل الخاصة بك، وإذا كان لديك بالفعل الإصدار العام من واتساب مثبتًا، فسيتم تحديثه إلى الإصدار التجريبي تلقائيًا في غضون ساعات قليلة.

يتم طرح الخيار الجديد الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، ولكنه عملية تدريجية ويبدو أن التنشيط يتم من جانب الخادم، لذلك لا تشعر بالإحباط إذا لم تتمكن من رؤيته مباشرة.

الجدير بالذكر أن واتساب سيسمح لمستخدميه بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب المحمول.





