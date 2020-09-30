ليس هناك OnePlus 8T Pro هذا العام

لن تعلن شركة ون بلس الصينية عن هاتف (OnePlus 8T Pro) مع (OnePlus 8T) الشهر المقبل، وذلك وفقًا لتقرير من موقع (Android Authority).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، بيت لاو (Pete Lau)، أو ليو تسوهو (Liu Zuohu) كما هو معروف في الصين، الأخبار عبر نشر تدوينة على منصة التدوين الصينية ويبو (Weibo).

وقال لاو: إن أي شخص يبحث عن جهاز (Pro) يمكنه الاستمرار في شراء (OnePlus 8 Pro) الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، أضاف لاو أن الشركة لا تزال لديها بعض المفاجآت في جعبتها خلال حدث الكشف عن (One Plus 8T)، المقرر في 14 أكتوبر.

وقدمت ون بلس إصدار Pro من هواتفها لأول مرة مع (OnePlus 7 Pro) في العام الماضي، وكان هذا الهاتف البديل المتميز لهاتف (OnePlus 7).

وتابعت الشركة مع (OnePlus 7T) و (OnePlus 7T Pro) في وقت لاحق من العام.

وفي حين أن (OnePlus 7T) قد حصل على ترقية كبرى من خلال وراثة معدل التحديث العالي لشاشة هاتف (OnePlus 7 Pro)، فإن تحسينات (OnePlus 7T Pro) لم تكن كبرى، وكان بالكاد لديه أي شيء يميزه عن سابقه.

وبدلًا من الإعلان هذا العام عن جهاز (OnePlus 8T Pro) الأكثر تميزًا إلى جانب (OnePlus 8T)، يبدو أن ون بلس تفكر في الإعلان عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة.

ونشر حساب (OnePlus Nord) على منصة إنستاجرام وسم #ComingSoon، مما يشير إلى أننا قد نرى قريبًا الإعلان عن هاتف (OnePlus Nord N10 5G) الذي ظهرت حوله العديد من الشائعات ويبلغ سعره 400 دولار.

ومن المفترض أن يأتي هاتف (OnePlus Nord N10 5G) خلفًا لهاتف (OnePlus Nord) الأصلي.

وبحسب ما ورد سيتم إصدار (OnePlus Nord N10 5G) الجديد في الولايات المتحدة، على عكس هاتف (OnePlus Nord) الذي وصل إلى أوروبا والهند فقط.

وقد أكدت الشركة سابقًا أن الهاتف القادم (OnePlus 8T) يتميز بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مثل (OnePlus 8 Pro)، وشحن سريع بقدرة 65 واط.

كما أكدت ون بلس أيضًا أن ميزة الشحن اللاسلكي الخاصة بهاتف (OnePlus 8 Pro) لن تصل إلى الهاتف القادم (OnePlus 8T).

وتشير التقارير إلى أن الجهاز الجديد سيحتوي على كاميرا خلفية رباعية تتميز بعدسة بزاوية عريضة، وعدسة بزاوية عريضة جدًا وعدسة ماكرو وعدسة (Portrait).





