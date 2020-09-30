كيفية مشاهدة حدث جوجل اليوم وماذا نتوقع؟

اتخذت شركة جوجل نهجًا متحفظًا لإطلاق أجهزتها وبرامجها منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا، وعلى عكس شركة آبل التي أقامت حدثين افتراضيين ومن المتوقع أن تستضيف حدثًا ثالثًا، ألغت جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين في مايو واستخدمت منشورات المدونة للكشف عن نظام أندرويد 11 وهاتف بيكسل هذا الصيف، وهذا يجعل حدث جوجل بيكسل الحدث الرئيسي الأول من جوجل لهذا العام.

لدينا بالفعل فكرة جيدة عن الأجهزة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها، لأن جوجل كانت صريحة جدًا بشأن إعلاناتها، لذلك سنقدم لك في هذا الموضوع كيفية مشاهدة الحدث وماذا نتوقع أن يتم الإعلان عنه؟

كيفية مشاهدة حدث جوجل بيكسل اليوم:

سيبدأ الحدث بعد ساعة من الآن، ويمكنك مشاهدة البث المباشر على هذا الموقع، وإذا لم تتمكن من مشاهدة الحدث مباشرة، تقول جوجل إنها ستقوم بنشر البث مجددًا على الموقع ذاته.

من المحتمل أن ترى جوجل في الحدث اليوم تتحدث عن تحديثات مساعدها والمبادرات الجديدة الصديقة للبيئة، أما بالنسبة للأجهزة، فقد طرحت الشركة هاتفين جديدين من نوع (Pixel)، ومكبر صوت ذكي وجهاز (Chromecast) جديد.

عندما أطلقت جوجل لأول مرة هاتف (Pixel 4A) في أوائل أغسطس، قالت الشركة إن هاتفين آخرين كانا سيأتيان في أكتوبر: (Pixel 4A 5G وPixel 5)، وليس من المتوقع أن يكون جهاز 4A الجديد مختلفًا تمامًا عن شقيقه، ومن المحتمل أن يحتوي على شاشة أكبر وبطارية أكبر ومعالج أفضل قليلاً، وقامت الشركة بتسعيره بسعر 499 دولارًا، أي أكثر من Pixel 4A العادي بمقدار 150 دولارًا.

أما (Pixel 5) هو التكملة الطبيعية لهاتفي Pixel 4 وPixel 4 XL اللذين تم طرحهما في عام 2019، على الرغم من أن الهاتف هذا العام سيكون مختلفًا تمامًا.

وتشير الشائعات إلى أن الشركة لن تستخدم أفضل معالج متاح، ولكنها بدلاً من ذلك تلتزم بمعالج (Qualcomm’s Snapdragon 765G) – المعالج الموجود في الهواتف ذات الأسعار المتوسطة مثل LG Velvet وMotorola One 5G.

كما تشير التسريبات الإخبارية إلى عدم وجود إيماءات تلويح باليد لتحريك إجراءات معينة في الهاتف المنتظر، وقد لا يتضمن الهاتف ميزة التعرف على الوجه، حيث قد تلتزم الشركة فقط بمستشعر بصمة الإصبع الخلفية.





