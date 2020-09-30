كيفية استخدام ميزة Coming Soon في نتفليكس

هناك عددًا هائلاً من الأشخاص الذين يحبون المقاطع الترويجية للأفلام والبرامج والمسلسلات – على الرغم من أن البعض يعتبرها مجرد إعلانات تجارية – حيث تعتبر المقاطع الترويجية طريقة رائعة للعثور على العروض والأفلام جديدة لمشاهدتها، أدركت منصة نتفليكس ذلك، واستجابة للأمر، حيث قامت بإضافة ميزة جديدة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والتلفاز الخاصة بها تحت اسم Coming Soon (قريبًا).

تعرض ميزة Coming Soon معاينات للعروض والأفلام التي تمت إضافتها إلى منصة نتفليكس أو ستتم إضافتها إلى المنصة في المستقبل القريب، ويتم تحديث المحتوى في ميزة Coming Soon يوميًا، كما أن هذا الميزة الجديدة مخصصة لكل ملف تعريف، لذا فإن المعاينات التي تراها ستكون موجهة لك فقط وتعتمد على الأفلام والبرامج والمسلسلات التي تشاهدها على المنصة، ويمكنك أيضًا إعداد الإشعارات لهذه الميزة، لذلك عندما يتم إطلاق العروض أو الأفلام التي تهتم بها ستعرف بذلك.

كيفية استخدام Coming Soon في نتفليكس في تطبيقات الهواتف الذكية:

افتح تطبيق نتفليكس، وفي الجزء السفلي من الشاشة وفي منتصف شريط القوائم، انقر على زر (قريبًا) Coming Soon.

قم بالتمرير ومشاهدة المحتوى، وإذا وجدت عرضًا تعتقد أنك ترغب في مشاهدته، فانقر على زر الجرس الصغير (تذكيري) الموجود على يمين عنوان العرض، وسترسل لك نتفليكس تذكيرًا عند عرض العرض الأول على نظامها الأساسي.

على التلفاز:

افتح تطبيق نتفليكس على التلفاز ثم انتقل إلى اليمين حتى يظهر الشريط الجانبي.

في قائمة الشريط الجانبي، حدد خيار (الأحدث) في منتصف القائمة.

ستظهر لك قائمة بجميع العروض والأفلام التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، قم بالتمرير لأسفل وستظهر لك العناوين التي سيتم إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

قم بالتمرير خلال العروض وابحث عن أي شيء قد يعجبك، وعندما تجد عرض ما فقط قم بتحديد العنوان – بدلاً من الانتقال إلى قائمة الحلقات – وستقوم نتفليكس بتعيين تذكير لك.

إذا قمت بتعيين تذكير عن طريق الخطأ، فما عليك سوى تحديد العنوان مرة أخرى لإيقاف تشغيل التذكير.

الجدير بالذكر أن نتفليكس تتيح لك رموز مخصصة لأنواع معينة أو فئات عمرية أو مناطق من العالم أو حتى موضوعات للمحتوى عالية التخصص يمكنك من خلال استخدامها التحرر من الخوارزمية والعثور على ما تود مشاهدته.

رموز نتفليكس عبارة عن سلسلة من الأرقام، غالبًا ما تكون من أربعة إلى خمسة أرقام، يتم تخصيصها لمجموعات فرعية مختلفة من الموقع، كما يمكن أن تكون أنواعًا قياسية مثل: الأفلام الرومانسية الكلاسيكية أو محددة بشكل لا يصدق. ويمكنك الاطلاع على الرموز من هنا.





