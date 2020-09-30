كيفية استخدام ميزة التواصل بالعين في فيس تايم في iOS 14

أصبحت مكالمات الفيديو جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية خاصةً بعد تفشي وباء فيروس كورونا، لذلك قامت شركة آبل باستخدام الواقع المعزز لتحسين وضع مكالمات الفيديو في تطبيق فيس تايم الخاص بها من خلال إضافة ميزة التواصل بالعين في نظام iOS 14 الجديد.

ما هي ميزة التواصل بالعين في فيس تايم؟ وكيف تعمل؟

لا نحدق في الكاميرا الأمامية الموضوعة في الحافة العلوية من الجهاز أثناء مكالمة الفيديو، ومن المعروف أننا ننظر إلى الشاشة، فيرى الطرف المقابل في المكالمة أننا لا ننظر إليه أثناء المكالمة.

تمزج ميزة التواصل بالعين في فيس تايم (Facetime Eye Contact) بين الواقع المعزز وتقنيات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لإصلاح هذه المشكلة، حيث تعمل الميزة على تحريك عينيك بشكل مصطنع باتجاه مستوى الكاميرا، مما يولد شعوراً بالاتصال المباشر.

اختبرت شركة آبل أولاً في نظام التشغيل (iOS 13) وأطلق عليها اسم (Attention Correction)، ولكن تم إلغاؤها لسبب ما، وعادت الميزة في نظام التشغيل iOS 14 تحت اسم (Facetime Eye Contact) التواصل بالعين في فيس تايم.

لن تعمل الميزة الجديدة مع جميع أجهزة آيفون أو آيباد، حيث تحتاج إلى التوافق مع منصة (ARKit 3) والتي تتوفر فقط على هذه الأجهزة حتى الآن:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad Pro 2018

كيفية تشغيل الميزة الجديدة في نظام iOS 14:

إذا كان لديك جهاز مدعوم يعمل بنظام iOS 14، فسوف يتم تمكين ميزة التواصل بالعين في فيس تايم افتراضيًا، وعلى الرغم من أنها تبدو ميزة رائعة، إلا أنها قد تكون مخيفة بعض الشيء في بعض الأحيان، وإذا كنت لا ترغب في التحديق في المتصلين، فيمكنك تعطيل ميزة التواصل بالعين في فيس تايم (FaceTime Eye Contact) على النحو التالي:

قم بالدخول إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك الآيفون.

اختر من القائمة الظاهرة أمامك فيس تايم.

هنا اسحب لأسفل إلى خيار (Eye Contact) وقم بإيقاف تشغيله.

الجدير بالذكر أن العديد من مستخدمي هواتف آيفون اشتكو على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذي طرحته آبل في وقت سابق من هذا الشهر، ولمعرفة السبب والحل، يمكنك الضغط هنا.





