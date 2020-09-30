كيفية إضافة ملصقات التبرع إلى مقاطع الفيديو في TikTok

تطبيق TikTok هو واحد من أكثر التطبيقات شعبية لجيل (Z)، وهو جيل الأطفال الذين ولدوا بين عام 1995 وعام 2015.

وربما من قبيل الصدفة أصبح هذا الجيل معروفًا أيضًا بنشاطه الاجتماعي والسياسي لذا فإن إتاحة تطبيق TikTok القدرة على إرسال التبرعات ببضع نقرات أمر منطقي تمامًا.

ملصقات التبرع في تطبيق TikTok بسيطة بشكل لا يصدق، فما عليك سوى اختيار المؤسسة الخيرية التي تريد توجيه التبرعات إليها ووضع الملصق على مقطع الفيديو الخاص بك، حيث يمكن للمشاهدين بعد ذلك التبرع بالمال من خلاله.

كيفية إضافة ملصقات التبرع إلى مقاطع الفيديو في تطبيق TikTok:

قم بتسجيل الفيديو كما تفعل عادةً ثم انتقل إلى الشاشة التالية للتحرير.

في الجزء السفلي من شاشة التعديل انقر على زر (الملصقات).

ابحث عن الملصق الذي يقول (Support Nonprofit) وانقر عليه، وإذا كنت لا تراه عند التمرير عبر الملصقات الأكثر استخدامًا، فيمكنك استخدام شريط البحث في الأعلى للعثور على الملصق.

قم بالتمرير عبر قائمة المنظمات وانقر فوق المؤسسة التي تريد أن يتبرع الأشخاص لها.

اضبط حجم وموقع الملصق كما تفعل مع أي ملصق آخر، ثم انقر على (التالي) للانتقال إلى النشر.

عندما يشاهد الأشخاص مقطع الفيديو الخاص بك على TikTok وينقرون على زر التبرع سيتم نقلهم إلى شاشة تسألهم عن المبلغ الذي يريدون التبرع به وبريدهم الإلكتروني وما إذا كانوا يريدون التبرع دون الكشف عن هويتهم وما إذا كانوا يرغبون في السماح للمؤسسة الخيرية المتبرع لها بالاتصال بهم.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لحظر التنزيلات الجديدة لتطبيقي TikTok و(WeChat)، وهما تطبيقان شهيران مقرهما الصين؛ حيث حذّرت إدارة ترامب من أنهما يشكلان تهديدات أمنية للمستخدمين الأمريكيين. وأصدرت وزارة التجارة أمرًا كان من شأنه حظر التنزيلات الجديدة.

وشهد (WeChat) في يوم السبت ارتفاعًا حادًا في عمليات التثبيت الجديدة في الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة التحليلات (Sensor Tower)، مع زيادة بنسبة 800 في المئة على أساس أسبوعي.

لكن حصل TikTok و (WeChat) على إرجاء من الحظر الأمريكي، بشكل مؤقت على الأقل. وقال الرئيس ترامب: إنه أعطى موافقته على صفقة بين وول مارت وأوراكل وتيك توك، مما أدى إلى تأخير بشأن حظر تيك توك، فيما أصدرت قاضية في ولاية كاليفورنيا أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع حظر (WeChat) في الولايات المتحدة.





