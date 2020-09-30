فيسبوك تعلن رسميًا عن دمج رسائل مسنجر وإنستاجرام

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها ستبدأ باستخدام خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في تطبيق مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وهي الخطوة الرئيسية الأولى في خطتها لربط الرسائل عبر مجموعة تطبيقاتها.

وتتيح هذه الخطوة لمستخدمي كل خدمة العثور على مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال الموجودة على الطرف الآخر، وإرسال رسائل إليها، وإيقافها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين.

كما تقدم ميزات، مثل: الرموز التعبيرية المخصصة، والسمات التي كانت الدعامة الأساسية على مسنجر، ولكنها لم تكن متوفرة سابقًا في خدمة التراسل البسيطة في إنستاجرام، كما ستقدم ميزات جديدة، مثل: الرسائل المختفية.

وإن وافق المستخدمون على التحديث، فستتغير أيقونة التراسل في إنستاجرام إلى شعار مسنجر. وكما هو الحال في مسنجر، سيتمكن مستخدمو إنستاجرام – الذين لم يكونوا قادرين على إعادة توجيه الرسائل – من فعل ذلك بحد أقصى قدره خمسة أشخاص في المرة الواحدة.

وقال (ستان تشودنوفسكي) – رئيس مسنجر: “الهدف من هذا التمرين هو الوصول إلى النقطة التي نبني فيها شيئًا مرة واحدة ثم يعمل عبر التطبيقات، لذلك لا يتعين علينا تكرار الشيء نفسه عدة مرات”. وسيبدأ الإطلاق الأولي اليوم الأربعاء في عدد قليل من البلدان غير المحددة ثم سيُطرح عالميًا قريبًا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) قد أعلن لأول مرة عن رؤيته لدمج ميزة التراسل عبر التطبيقات في أوائل العام الماضي. وتهدف الشركة في النهاية إلى دمج واتساب مع مسنجر وإنستاجرام وتوسيع التشفير التام عبر الخدمات الثلاث.

ومن المحتمل أن تظهر هذه الخطوة في مداولات مكافحة الاحتكار بشأن استحواذ فيسبوك على إنستاجرام وواتساب، والتي كانت موضوع العديد من التحقيقات. وقد أثار خبراء مكافحة الاحتكار مخاوف من أن دمج الخدمات معًا قد يجعل من الصعب على المنظمين تفكيك الشركة.

وقال تشودنوفسكي: إنه لن يجري تبديل فئات جديدة من بيانات المستخدمين بين إنستاجرام ومسنجر، فيما عدا ما تم مشاركته بالفعل، حيث اعتمدت خدمتا المراسلة على البنية التحتية الخلفية نفسها لسنوات.





