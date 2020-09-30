صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Dashlane لإدارة كلمات المرور مع خصم 50%

اشترك لمدة عام في تطبيق (Dashlane) لإدارة كلمات المرور Dashlane Password Manager Premium Plan: 1-Yr Subscription.

تتعلق كلمات المرور بالهوية؛ فأنت تثبت هويتك للموقع عن طريق تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الصحيحة، لذلك إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك ضعيفة، فيمكن لأي شخص يحاول الوصول إلى بياناتك تخمينها بسهولة ويستطيع انتحال شخصيتك. لذلك يؤدي استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لكل موقع أو خدمة تستخدمها إلى تقليل احتمالية اختراق حساباتك.

ولكن مع كثرة الخدمات والمواقع و التطبيقات التي نستخدمها يوميًا لا أحد يستطيع تذكر كل كلمات المرور، لذلك نحتاج إلى تطبيقات إدارة كلمات المرور.

يقدم لك تطبيق (Dashlane) كل ما تحتاجه لتأمين كلمات المرور وبياناتك، حيث إنه يفحص حساباتك بحثًا عن كلمات مرور الضعيفة والمخترقة ويتيح لك تغييرها بضغطة زر واحدة، كما يضم خدمة (VPN) مدمجة تقدم لك حماية غير محدودة أثناء تصفح الويب، وتعمل بشكل أسرع من الكثير من خدمات VPN المستقلة.

يقوم تطبيق (Dashlane) بإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه بنقرة واحدة ويتيح لك تغييرها في ثوانٍ، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور ومزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزتك، حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أى جهاز خاص بك.

كما يتميز تطبيق (Dashlane) بقوة تأمينه، حيث يدعم برتوكول التشفير (zero-knowledge)، مما يعني أن الشركة المطورة للتطبيق لا يمكنها الوصول إلى بياناتك المحفوظة في التطبيق. كما يقوم بتشفير كلمات المرور الخاصة بك في أي نظام تستخدمه بواسطة معيار التشفير المتقدم (256-bit AES).

ويدعم ميزة المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، حيث يتيح لك تسجيل الدخول باستخدام (بصمة الإصبع) Touch ID، و(ميزة التعرف على الوجه) Face ID.

يقوم تطبيق (Dashlane) أيضًا بملء النماذج تلقائيًا وتسجيل دخولك إلى جميع المواقع التي تزورها كثيرًا، بينما يحفظ أيضًا البيانات أثناء ملء النماذج وتخزينها لاستخدامها في المستقبل.

ويتيح لك حفظ كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان ومعلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن في (vault) مُشفر مما يتيح لك القيام بعمليات الدفع بشكل أسرع.

يمكنك أيضًا مشاركة كلمات المرور دون قيود أو حدود مع الأصدقاء والعائلة.

يتيح لك تطبيق (Dashlane) أيضًا تسجيل الأشخاص الذين تثق بهم كجهات اتصال الطوارئ، وفي حال لم تستطع الوصول إلى التطبيق أثناء حالة الطوارئ، يمكن لهولاء لأشخاص تسجيل الدخول إلى حسابك واستخراج كلمات المرور.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، وكروم أوإس، كما يتوافق مع معظم متصفحات الويب.

مدة الاشتراك: عام.

التوفر: أونلاين.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 59 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 50%.

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