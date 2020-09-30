صفقة اليوم.. احترف لغة بايثون وإطار Django لتطوير الويب مع خصم 95%

- حزمة تطوير مواقع الويب باستخدام إطار (Django) ــ The 3 Course Django Developer Certification Bundle
- عدد الدورات: 3.
- عدد الدروس: 153.
- المدة: 14 ساعة.
- تُعتبر لغة البرمجة (بايثون) Python من أكثر لغات البرمجة تنوعًا، حيث يستخدمها المطورون والباحثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات ومواقع الويب، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك.
- كما تتميز لغة بايثون بأنها لغة برمجة مفتوحة المصدر، وقابلة للتطوير، وتدعم الكثير من الأطر والمكتبات والوظائف الخاصة بها التي تساعد المطورين على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع.
- يعتبر (Django) من أهم أطر لغة بايثون لتطوير الويب، فهو إطار ويب مفتوح المصدر تم تطويره عام 2005 وأهم أهدافه تسهيل عملية تطوير مواقع الويب المعقدة.
- يعتمد إطار (Django) على بنية (Model Template View) – التي تُعرف اختصارًا باسم (MTV) – وهي توفر للمطورين الأدوات التي يحتاجون إليها للعمل مع قواعد البيانات بسهولة، لذلك يمكن للمبرمجين استخدام إطار (Django) لبناء مواقع ويب عملية وآمنة بسرعة وكفاءة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف لغة البرمجة بايثون، والتعرف على كيفية استخدامها مع إطار (Django) لتطوير مواقع الويب بسرعة، حيث ستتعرف على كيفية العمل مع القوالب والنماذج لعرض البيانات، وكيفية بناء نظام المصادقة وحسابات المستخدمين، ونظام إدارة للمحتوى، ونماذج الاتصال وتحميل الملفات.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام تقنية (AJAX) مع إطار (Django) لمزامنة البيانات بين قاعدة البيانات والواجهة الأمامية، لتطوير تجربة مستخدم أفضل، وزيادة نطاق الخيارات في موقع الويب الخاص بك، وذلك من خلال إنشاء موقع إلكتروني يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.
- كما ستقوم بتطوير 3 مواقع ويب أخرى باستخدام إطار (Django)، المشروع الأول: إنشاء مدونة على خادم Ubuntu Linux بشكل مستقل، والمشروع الثاني: إنشاء موقع لعبة مثل: لعبة اللغة (Pig Latin)، والمشروع الثالث: تصميم نسخة من موقع (Reddit)، ومن خلال بناء هذه المشاريع ستكتسب خبرة عملية في كيفية استخدام لغة بايثون مع إطار (Django) في تطوير مواقع الويب بسرعة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
597 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 25.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Making Websites with Python & Django 3: The Ultimate Beginner’s Guide
- Making APIs with Django & Python
- Intermediate Django: Forms, Class Based Views & AJAX