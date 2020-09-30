صفقة اليوم.. احترف لغة بايثون وإطار Django لتطوير الويب مع خصم 95%

تُعتبر لغة البرمجة (بايثون) Python من أكثر لغات البرمجة تنوعًا، حيث يستخدمها المطورون والباحثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات ومواقع الويب، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك.