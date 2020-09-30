شاومي تعلن عن Mi 10T و Mi 10T Pro بمواصفات متقدمة

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن هاتفيها الذكيين الجديدين (مي 10 تي) Mi 10T، و(مي10 تي برو) Mi 10T Pro اللذين يقدمان بعض المواصفات المتقدمة.

ويشترك الهاتفان في بعض المواصفات، مثل: الشاشة، والمعالج، والبطارية، وقدرات الأمان، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية، وبعض الكاميرات الخلفية.

ويقدم Mi 10T، و Mi 10T Pro– اللذان يشتركان أيضًا بأنهما يأتيان بسماكة واحدة هي 9.33 ملم – شاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا. وتمتاز الشاشة بأنها تدعم معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا. وتدعم الشاشة تقنية HDR10

وتحتوي الشاشة، التي تحميها طبقة من زجاج جوريلا جلاس 5، ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجابكسل في كلا الهاتفين مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي هاتفا Mi 10T و Mi 10T Pro معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويدعم المعالج ترددًا قدره 2.85 هرتز، بالإضافة إلى معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650.

ويقدم هاتف Mi 10T ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 6 جيجابايتات، أو 8 جيجابايتات، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايتًا، أما هاتف Mi 10T Pro فهو يقدم ذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايتات فقط، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايتًا، أو 256 جيجابايتًا.

ويحتوي الهاتفان بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا عن طريق منفذ من نوع USB-C. ولأن شاشة الهاتفين من نوع LCD، لذا يأتي حساس البصمة في زر جانبي.

ويشترك هاتفا Mi 10T و Mi 10T Pro في دقة الكاميرتين الخلفيتين الثانية والثالثة، إذ تأتي الثانية بدقة 13 ميجابكسلًا مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسلات مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويمتاز هاتف Mi 10T Pro في أن الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسلات مع فتحة عدسة f/1.68، في حين تأتي بدقة 64 ميجابكسلًا في هاتف Mi 10T. ويمكن للهاتفين تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وهما يدعمان شبكات الجيل الخامس.

وتعتزم شاومي طرح هاتفي Mi 10T و Mi 10T Pro في الأسواق العالمية باللونين الأسود، والفضي للأول، وذلك بسعر 499 يوروًا لخيار 6 جيجابايتات/ 128 جيجابايتًا، وبسعر 549 يوروًا لخيار 8 جيجابايتات/ 128 جيجابايتًا. كما تعتزم طرح الهاتف الآخر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق، وذلك بسعر 599 يوروًا لخيار 8 جيجابايتات/ 128 جيجابايتًا، وبسعر 649 يوروًا لخيار 8 جيجابايتات/ 256 جيجابايتًا.





