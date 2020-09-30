شاومي تعلن عن هاتفها الأحدث Mi 10T Lite

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء إلى جانب هاتفيها الذكيين الجديدين (مي 10 تي) Mi 10T، و(مي10 تي برو) Mi 10T Pro، عن هاتف ثالث بمواصفات أقل، وهو: (مي 10تي لايت) Mi 10T Lite.

ويقدم Mi 10T Lite – الذي يزن 214.5 جرامًا ويأتي بسماكة 9 ملم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4x بحجم 6 جيجابايتات، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 64 جيجابايتًا، أو 128 جيجابايتًا.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسلًا، ودقة الثانية 8 ميجابكسلات، ودقة الثالثة والرابعة 2 ميجابكسل لكل منهما.

وتأتي الكاميرا الرئيسية مع مستشعر من نوع Sony IMX682، وفتحة عدسة f/1.89، وتأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرتان الثالثة والرابعة، فهما تأتيان مع فتحة عدسة f/2.4، وتُخصص الثالثة لتصوير الأجسام القريبة، في حين تُخصص الرابعة لتصوير العمق.

ويقدم Mi 10T Lite شاشة من نوع 2.5D DotDisplay بقياس 6.67 بوصات مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا. وتأتي الشاشة بدقة 2400×1080 بكسلًا مع مستوى سطوع عالٍ قدره 450 شمعة. وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5)، ثم إنها تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسلًا مع فتحة عدسة f/2.45.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 750جي) Snapdragon 750G من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، ومصنوع بتقنية 8 نانومتر، بالإضافة إلى معالج الرسومات (أدرينو 619) Adreno 619. ويمتاز هذا المعالج بأنه يحتوي مودم X52 5G الذي بفضله يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي Mi 10T Lite بطارية بسعة 4,820 ميلي أمبيرًا/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل. ويأتي الهاتف مع حساس بصمة في زر جانبي.

ويتوفر Mi 10T Lite بسعر 279 يوروًا لخيار 6 جيجابايتات/ 64 جيجابايتًا، وبسعر 329 يوروًا لخيار 6 جيجابايتات/ 128 جيجابايتًا. أما ألوان الهاتف، فهي ثلاثة، وهي: الأزرق، والرمادي، والذهبي.





