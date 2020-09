سامسونج تبيع جهاز العرض الليزري Premiere

أصبح جهاز العرض الليزري الجديد من شركة سامسونج (Premiere 4K) بدقة 4K، الذي صممته الشركة كبديل لأجهزة تلفاز (QLED) المتطورة التي تركز عليها سامسونج عادةً، متوفرًا الآن للطلب.

ويوجد نموذجان من الجهاز:

(LSP7T) بسعر 3499 دولارًا، الذي يمنحك عرضًا يصل إلى 120 إنشًا.

(LSP9T) بسعر 6499 دولارًا، الذي يمنحك عرضًا يصل إلى 130 إنشًا.

وتصف سامسونج جهاز العرض الليزري (Premiere 4K) بأنه ذو إسقاط قصير جدًا، مما يعني أنك تحصل على أحجام عرض ضخمة حتى عندما يتم وضع الوحدة مباشرة أمام الحائط أو الشاشة.

ويشار إلى أن الحد الأقصى لأحجام العرض ليس هو الشيء الوحيد الذي يفصل بين جهازي العرض، إذ إن (LSP9T) أكثر سطوعًا عند 2800 شمعة، مقارنة بما يصل إلى 2200 شمعة للنموذج الأرخص.

ومن الواضح أن هذا يعني أن جهاز (LSP9T) يوفر صورة أكثر إشراقًا، كما يعني أيضًا أن صورته يجب أن تكون أكثر وضوحًا عندما يكون هناك المزيد من الإضاءة المحيطة في الغرفة.

ويحتوي نموذج (LSP9T) الأكثر تكلفة أيضًا على نظام صوتي بقدرة 40 واط و 4.2 قناة مقارنةً بقدرة 30 واط، و 2.2 قناة لنموذج (LSP7T).

ويشترك النموذجان في الكثير من المواصفات، حيث يتم تشغيل كلاهما بواسطة نظام التشغيل تايزن (Tizen)، مثل أجهزة تلفاز سامسونج، ويمكن التحكم في كليهما عبر المساعدين الصوتيين أليسكا (Alexa) وبيكسبي (Bixby).

وكلاهما جهاز عرض ليزري، مما يعني أن مصادر الضوء تستمر لفترة أطول من المصابيح المستخدمة في أجهزة العرض التقليدية.

وأعلنت شركة سامسونج أيضًا عن (Premiere 4K) كأول جهاز عرض يدعم تقنية (+HDR10)، وذلك بالرغم من أن التنسيق لم يتم اعتماده على نطاق واسع بشكل مماثل لمعايير (HDR) الأخرى، مثل (Dolby Vision).

وصممت سامسونج جهاز العرض بميزات متقدمة لتجربة تشبه المسرح، حيث يدعم وضع صانع الأفلام، الذي يعرض الأفلام بالطريقة التي كان من المفترض أن يشاهدها المُخرج.

وتشمل الميزات الأخرى شاشة النسخ المتطابق أو انعكاس الشاشة و (Tap View)، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المدمجة وتقنية الصوت المحيطي (Acoustic Beam) نفسها التي تقدمها سامسونج في بعض مكبراتها للصوت.

ويأتي الجهاز بشكل مستطيل ومغطى بالنسيج، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا يتناسب مع مجموعة (Lifestyle) الأخرى من سامسونج، مثل (The Terrace) و (The Sero) و (The Frame).

ويتاح النموذجان للطلب عبر موقع سامسونج الإلكتروني ابتداءً من اليوم، ويشير الموقع إلى أن الشحن متوقع بحلول 16 أكتوبر.

يذكر أن أحد الجوانب الأكثر جاذبية في جهاز (Premiere 4K) هو تصميمه الخفيف والمتميز الذي يمتزج مع الديكور الحالي للمنزل، بالإضافة إلى تقنية الإسقاط القصير التي تمكنك من وضعه على بعد إنشات من سطح العرض.