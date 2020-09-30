دورات مجانية من جامعة هارفارد عبر الإنترنت

تُعرف جامعة هارفارد بتميزها في التدريس والتعليم والبحث وإعداد القادة في العديد من التخصصات التي تحدث فرقًا عالميًا، ويشارك أعضاء هيئة التدريس بجامعة هارفارد في التدريس والبحث لدفع حدود المعرفة البشرية إلى أقصى حد، ويوجد بالجامعة اثنتا عشرة مدرسة تمنح درجات علمية بالإضافة إلى معهد (Radcliffe) للدراسات المتقدمة.

تأسست جامعة هارفارد عام 1636، وتقع في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية كما لديها أكثر من 20000 مرشح للحصول على درجة علمية، بما في ذلك الطلاب الجامعيين والخريجين والمهنيين، وتضم جامعة هارفارد أكثر من 360000 خريج حول العالم.

وإذا كنت ترغب بالحصول على شهادة معتمدة من جامعة هارفارد فيمكنك الآن التسجيل في الدورات المجانية المتاحة من قبل الجامعة، حيث تتيح الجامعة ما يقرب من 160 دورة مجانية في مختلف العلوم.

وبصرف النظر في أي مكان توجد الآن أو ما هي جنسيتك فيمكنك الانضمام إلى الدورة المجانية التي ترغب بها عن طريق الإنترنت، وفي نهاية الدورة التدريبية ستحصل على شهادة من رسمية من الجامعة.

شهادة جامعة هارفارد:

شهادة رسمية: ستحصل على شهادة موقعة من أستاذك الذي قام بتدريسك تحمل شعار الجامعة لتأكيد إنجازك وزيادة فرص العمل لديك.

يمكن مشاركة الشهادة بسهولة: يمكنك إضافة الشهادة إلى سيرتك الذاتية أو نشرها مباشرة على منصة الاحترافية لينكدإن.

تطلب جامعة هارفارد من الأفراد الذين يسجلون في دوراتها على (edX) الالتزام بشروط كود شرف (edX)، وستتخذ (HarvardX) الإجراءات التصحيحية المناسبة ردًا على انتهاكات قانون شرف (edX)، والتي قد تتضمن الفصل من الدورة وإلغاء أي شهادات تم استلامها.

من خلال التسجيل كطالب عبر الإنترنت في دورات هارفارد المفتوحة عبر الإنترنت، فأنت تشارك أيضًا في بحث يهدف إلى تعزيز العروض التعليمية في HarvardX بالإضافة إلى جودة التعلم والعلوم ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.

لا تستخدم HarvardX بيانات المتعلم لأي غرض يتجاوز المهام التعليمية والبحثية المعلنة للجامعة، ولأغراض البحث قد تُشارك المعلومات التي يتم جمعها من أنشطة التعلم عبر الإنترنت، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية مع باحثين خارج جامعة هارفارد، لكن لن تتم مشاركة معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك إلا وفقًا لما يسمح به القانون، وستقتصر على ما هو ضروري لإجراء البحث، وستكون خاضعة لاتفاقية حماية البيانات.

كيف تصل إلى الدورات المجانية؟

الأمر بسيط جدًا، فقط قم بزيارة موقع الجامعة الرسمي من هنا، حيث سيتم عرض جميع الدورات المتاحة وعدد المسجلين بالإضافة إلى موعد بدء الدورة التدريبية.





