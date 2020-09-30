خرائط جوجل تحصل على ميزة الوضع المظلم.. إليك كيفية تفعيلها

كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة جوجل تريد منح تطبيق خرائط جوجل الخاص بها ميزة مفيدة للغاية تسمى الوضع المظلم، والآن يمكن للمستخدمين استخدام الميزة والاستمتاع بها، وبصرف النظر عما إذا كان نظام التشغيل لديك هو أندرويد أو(iOS)، فإن ميزة الوضع المظلم الجديدة هي موضع ترحيب كبير، وخاصة عند استخدام تطبيق خرائط جوجل في الليل.

تم اكتشاف الميزة في الفترة الأخيرة في كود إصدار من خرائط جوجل، لكن لم يكن من الممكن تفعيلها عند اكتشافها، لكن يبدو أن هذا يتغير الآن، فوفقًا لتقارير (9to5Google)، وجد المستخدمون الأوائل إمكانية تشغيل الوضع المظلم في إعدادات تطبيق خرائط جوجل على نظام أندرويد، حيث تتوفر ثلاثة إعدادات للاختيار من بينها ضمن الخيار المسمى (المظهر)، بالإضافة إلى إمكانية تنشيط الوضع الفاتح أو الداكن بشكل دائم، وإذا رغبت في تطبيق الوضع المظلم في تطبيق الخرائط بشكل تلقائي يمكن للتطبيق متابعة وضع جهازك، على سبيل المثال: يتم تنشيط الوضع المظلم تلقائيًا في وقت معين من اليوم.

يقلل الوضع المظلم من سطوع شاشة التطبيق بأكملها، وبغض النظر عما إذا كانت على الخريطة أو القوائم، فإن جميع المزايا تكون أكثر راحة في الاستخدام عند استخدام التطبيق في الوضع المظلم.

أبلغ المستخدمون على منصة (Reddit) أن أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد 10 وأندرويد 11 قد تلقت الميزة في الساعات الماضية، وعلى ما يبدو، لا يزال الوضع المظلم غير منتشر، كما لا يؤثر تغيير الخادم إلا على عدد قليل من المستخدمين حتى الآن.

عند اختبار الوضع الجديد باستخدام الإصدار 10.51.1 من خرائط جوجل، تم عرض الميزة على بعض الأجهزة، بينما لا تزال مفقودة على الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بالإصدار نفسه.

لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت جوجل تختبر الوضع الجديد فقط مع عدد صغير من المستخدمين أم أنها تقوم بطرح الميزة ببطء، حيث من المتوقع أيضًا أن يصل الوضع الجديد إلى مستخدمي (iOS) في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن جوجل تضيف أداة أخرى لمساعدتنا في البقاء بأمان وسط جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أعلنت الشركة عن ميزة جديدة في خرائط جوجل، وهي عبارة عن طبقة تعرض معلوماتٍ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا (COVID-19) في منطقة معينة. وللتحقق من الميزة فقط افتح خرائط جوجل وانقر على زر الطبقات في أعلى الزاوية اليمنى، ثم انقر فوق معلومات فيروس كورونا (COVID-19)، ولاحظ أن الميزة يتم طرحها تدريجيًا، لذا فقد لا تكون متاحة لك بعد.





