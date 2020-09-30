جوجل تعلن رسميًا عن هاتفي Pixel 5 و Pixel 4a 5G

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء خلال حدث خاص عن العديد من المنتجات، أبرزها هاتفاها الذكيان الجديدان (بكسل 4أي 5جي) Pixel 4a 5G، و(بكسل 5) Pixel 5، اللذان يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقديم بعض المواصفات بسعر اقتصادي نسبيًا.

ويقدم هاتف Pixel 5 الذي يُعدّ الهاتف الرئيسي للشركة الأمريكية لعام 2020 شاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، ومع تحديث 90 هرتزًا. كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,080 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى معالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي بفضله يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G.

وتقول جوجل: إن هاتف Pixel 5 يمتاز عن هاتف Pixel 4A الذي أُعلن عنه حديثًا أيضًا بدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، والزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، والحماية الأقوى للشاشة من نوع (جوريلا جلاس 6) Gorilla Glass 6.

وتأتي شاشة Pixel 5 من ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرتان الخلفيتان فهما تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.

وسيتوفر هاتف Pixel 5 الجديد اعتبارًا من 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة، وذلك بسعر 699 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف Pixel 4a 5G، فينقصه دعم ميزة دعم مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي، ولكنه يشترك مع Pixel 5 في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ودقتها، والمعالج، ودقة الكاميرتين الخلفيتين. ولكنه يمتاز بوجود منفذ لسماعات الأذن.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 3,885 ميلي أمبير/ الساعة، كما تأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وتأتي الشاشة بقياس 6.2 بوصات.

يُشار إلى أن الاختلاف بين هاتف Pixel 4a 5G الجديد وهاتف Pixel 4a الذي أُعلن عنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، لا يقتصر على دعم شبكات الجيل الخامس فقط، إذ إنه يختلف في حجم الشاشة، وسعة البطارية، ونوع المعالج، وعدد الكاميرات الخلفية.

وقالت جوجل: إنها ستطلق هاتف Pixel 4a 5G في اليابان اعتبارًا من 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، ثم سيُطلق في 8 دول أخرى في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.





