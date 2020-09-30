تعتبر (أجهزة التعقب) Trackers هي الطريقة المثالية لتتبع الأغراض التي نفقدها بسهولة أو ننساها عن طريق الخطأ مثل: سلسة المفاتيح، أو محفظة الجيب، أو الحقائب الصغيرة وغيرها من الأغراض المهمة، حيث يمكنك ربط هذه الأجهزة الصغيرة بالأغراض المهمة لتتمكن من تتبع موقعها باستخدام هاتفك الذكي.

إليك أفضل 5 أجهزة لتتبع الأغراض المفقودة خلال 2020:

1- جهاز Tile Mate 2020:

تشتهر شركة (Tile) منذ سنوات بتقديمها أفضل أجهزة التتبع في السوق، ويعتبر جهاز (Tile Mate) خيارًا مثاليُا لتتبع الأغراض التي نستخدمها يوميًا، مثل: المفاتيح، والمحافظ، وحقائب الظهر، والأشياء الأخرى التي تحتاج إلى متابعتها بانتظام.

يبلغ مدى اتصال البلوتوث لهذا الجهاز ما يصل إلى 200 قدم أو 61 مترًا، كما يأتي مع بطارية قابلة للاستبدال يمكنك تغييرها بسهولة.

يتميز الجهاز بسهولة استخدامه، فكل ما عليك فعله هو إقرانه بالأغراض التي تعتاد نسيانها، ثم استخدم تطبيق Tile في هاتفك لتشغيل صوت في جهاز التعقب عن بُعد لتحديد موقعه عندما تكون قريبًا، ويكون صوت (Tile Mate) مرتفعًا تمامًا مثل الطرز الأكثر تكلفة.

وإذا فقدت الاتصال بالجهاز يمكنك استخدام ميزة (Notify When Found) في التطبيق بحيث يمكن لكل هاتف يقوم بتشغيل تطبيق (Tile) في موقعك الجغرافي مساعدتك في تحديد موقع العنصر الخاص بك.

يتوفر جهاز(Tile Mate) بسعر 145 ريالًا سعوديًا، كما يمكنك التوفير من خلال شراء حزمة تضم 4 أجهزة بسعر 386 ريالًا سعوديًا فقط لتتبع جميع أغراضك.

2- جهاز Tile Slim 2020:

يتميز جهاز (Tile Slim) بتصميمه الأنيق، ونحافته حيث يمكنك وضعه في المساحات الضيقة أو لصقه بالأسطح المستوية، لذلك هو مناسب لتتبع محفظتك، أو أجهزة الأطفال.

يبلغ مدى اتصال البلوتوث لهذا الجهاز ما يصل إلى 200 قدم أو 61 مترًا، كما يأتي مع بطارية مدمجة تستمر في العمل حتى 3 سنوات. كما يتميز بأنه أنه يصدر صوت عالي مما يجعل من السهل العثور على أغراضك عندما تكون في غير محلها.

يتوفر جهاز(Tile Slim) باللون الأسود، وبسعر 263 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز Tile Sticker 2020:

يتميز جهاز (Tile Sticker) بحجمه الصغير، لذلك من السهل إقرانه بأشياء مثل: الكاميرات الرقمية، وأجهزة التحكم عن بُعد، وهواتف الأطفال، وغير ذلك الكثير.

يتميز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء، ويأتي مع بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال تستمر في العمل حتى 3 سنوات. ولكن يبلغ مدى اتصال البلوتوث لهذا الجهاز ما يصل إلى 150 قدم أو 41 مترًا فقط.

يتوفر جهاز(Tile Sticker ) باللون الأسود، ويمكن الحصول على حزمة تضم جهازين بسعر 176 ريالًا سعوديًا فقط في موقع أمازون السعودية.

كما يوجد حزمة أخرى تضم 4 أجهزة بسعر 466 ريالًا سعوديًا، مما يتيح لك تتبع جميع أغراضك بسهولة.

4- جهاز Nut 2 Smart Mini:

يجمع جهاز (Nut 2 Smart Mini) بين التصميم الأنيق، والحجم الصغير، والسعر المناسب، ما عليك سوى إرفاقه بالأغراض التي تنساها كثيرًا – مثل: مفاتيحك أو محفظتك، أو حقيبة اليد – وسيصدر صوتًا كلما كنت على وشك المغادرة بدونها.

كما يتيح لك تتبع الأغراض من خلال الهاتف عن طريق تثبيت تطبيق (Nut)، حيث تُظهر سجلات الموقع آخر مكان قُطع فيه الاتصال والوقت على الخريطة، كما توضح لك الخريطة أماكن وجود الأغراض إذا كانت مختفية.

يدعم هذا الجهاز (بلوتوث 4.0)، وبذلك يتروح مدى اتصال البلوتوث بين 30 إلى 50 مترًا، كما يأتي مع بطارية قابلة للاستبدال يمكنك تغييرها بسهولة.

يتوفر الجهاز في موقع أمازون السعودية بسعر 63 ريالًا سعوديًا فقط.

5- جهاز Chipolo One 2020:

يشبه جهاز (Chipolo One) إلى حد كبير جهاز (Tile Mate) حيث إنه يأتي بالحجم نفسه تقريبًا – على الرغم من كونه يأتي بتصميم دائري، وليس مربع – ويعمل ببطارية قابلة للاستبدال، ويصل مدى اتصال البلوتوث إلى 200 قدم.

يتميز جهاز (Chipolo One) بأنه يصدر صوت عالي جداً يُقدر بحوالي 120 ديسيبل، وبالتالي يساعدك في العثور على أغراضك المفقودة بسرعة كما أنه مُقاوم للماء لذا يمكنك استخدامه في جميع الظروف دون القلق بشأن تلفه.

يتفوق جهاز (Chipolo One) على جهاز Tile في أنه يقدم لك تنبيهات في حالة انقطاع اتصال البلوتوث بأشيائك مجانًا، حيث سيقوم الجهاز بإرسال إشعارات لهاتفك عند تركه دون الحاجة إلى دفع 3 دولارات شهريًا، أو 30 دولارًا سنويًا التي تفرضها Tile.

يتوفر جهاز (Chipolo One) في موقع أمازون بسعر 25 دولارًا، كما يمكنك الحصول على حزمة تضم 4 أجهزة بسعر 75 دولارًا.





