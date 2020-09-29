Google Chromecast الجديد يصل إلى المتاجر قبل الإعلان عنه

من المقرر عقد حدث (Google Pixel 5) يوم غدًا الأربعاء، لكن بعض المنتجات الجديدة الأخرى لشركة جوجل ظهرت على أرفف المتاجر، ويتضمن ذلك جهاز (Google Chromecast) الجديد تمامًا.

وتمكن بعض المشترين من شراء الجهاز الجديد الذي لم يتم الإعلان عنه بعد مباشرةً من المتجر من تجار التجزئة، مثل وول مارت، على مدار الأسبوع الماضي.

ولا يؤدي إدخال رمز المنتج العام المدرج في الإيصال في موقع ويب بائع التجزئة إلى أي نتائج، لذلك يبدو أنه لا يمكنك شرائه إلا شخصيًا في الوقت الحالي.

ولم يذكر إيصال الشراء وجود جهاز (Google Chromecast)، بل يصف الجهاز الجديد بأنه منتج “SABRINA”، وهو الاسم الرمزي للجهاز، ويُعد دليل آخر على بيع جهاز (Google Chromecast) قبل الموعد المحدد.

وظهر سابقًا الكثير من التسريبات حول جهاز البث الجديد، من ضمنها تصميمه البيضاوي الجديد وأول جهاز تحكم عن بُعد مخصص لجهاز كروم كاست من جوجل.

وبفضل المبيعات المبكرة، فقد حصلنا على معلومات أكثر بكثير مما نحصل عليه عادةً قبل الإصدار.

وفي ما يلي بعض النقاط المهمة:

سعر الجهاز 49.99 دولارًا.

الاسم الرمزي هو “Sabrina”، كما تشير التسريبات المبكرة لأنه مطبوع على الإيصال نفسه.

يأتي باللون الأبيض الذي تسميه جوجل “الثلج”.

يعمل بواسطة نسخة معدلة من (Android TV) تسمى (Google TV)، لكن يجب عدم الخلط بين هذا الاسم وبين منصة جوجل للتلفاز الذكي التي لم يعد لها وجود، والتي تحمل الاسم نفسه وتم إصدارها لأول مرة منذ 10 سنوات.

يعمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة بطاريتين (AAA)، لذا فهو غير قابل لإعادة الشحن.

هناك دعم لتقنيات (Dolby Atmos) و (Dolby Vision) و (DTSX) و (+HDR10)، بالإضافة إلى دعم دقة 4K.

هناك 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4154 ميجابايت من مساحة التخزين.

يستخدم الجهاز نفسه اتصال (USB-C)، وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح هل هذا الاتصال يدعم بروتوكولات أخرى، مثل إيثرنت، أو مدخلات الأجهزة، مثل الفأرة أو لوحة المفاتيح.

بالرغم من أن جهاز التحكم عن بعد يحتوي على أزرار الصوت، فإنه يرسل إشارة إلى التلفزيون عبر (CEC) التي تستخدم إشارة (HDMI) للتفاعل مع التلفاز، ولا يوجد جهاز إرسال (IR) في جهاز التحكم عن بعد.

وتخطط جوجل خلال حدث (Google Pixel 5) للإعلان عن جهاز (Google Chromecast) الجديد مع الأجهزة الجديدة الأخرى، من ضمنها مكبر الصوت المنزلي الذكي من (Nest).





