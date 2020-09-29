Bing يظهر مع جوجل عبر هواتف أندرويد في أوروبا

فاز محرك بحث (Bing) من شركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى (PrivacyWall) و (Info.com)، بالمزاد الربع السنوي الذي نظمته شركة جوجل ليظهر كخيار بحث على أجهزة أندرويد الجديدة في 31 دولة أوروبية.

وسمحت شركة جوجل للمنافسين بتقديم عروض للحصول على مساحة إعلانية أعلى صفحة البحث على أجهزة أندرويد بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في عام 2018 غرامة على الشركة بمليارات الدولارات لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.

وكجزء من تسوية مكافحة الاحتكار في أوروبا، يتعين على جوجل أن تقدم لمستخدمي أندرويد الجدد خيار تنزيل منتج بحث منافس.

ويتم بيع خانات الاختيار هذه بالمزاد العلني، وقد نشرت جوجل الخيارات التي سيتم تقديمها للمستخدمين بين 1 أكتوبر و 31 ديسمبر من هذا العام.

وبدأت عملاقة البحث بالإعلان عن المزاد الربع السنوي اعتبارًا من شهر مارس، وذلك من أجل أن تقدم للمستخدمين ثلاثة مزودين إلى جانب محرك بحث جوجل.

ويظهر محرك بحث جوجل والفائزين بالمزاد بشكل عشوائي عبر شاشة الاختيار على جهاز المستخدم.

وفاز محرك بحث (Bing) بالحقوق في 13 دولة في المزاد الأحدث الذي تمتد فترته من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر.

واعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر، سيكون (Bing) أحد الخيارات الأربعة المتاحة للمستخدمين في دول، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج والمملكة المتحدة.

وحصلت شركة (PrivacyWall)، الواقع مقرها في بورتوريكو، على حقوق الظهور في 22 دولة، بينما حصلت شركة (Info.com)، الواقع مقرها في الولايات المتحدة، على حقوق الظهور في 31 دولة.

ومن بين الفائزين الآخرين محرك البحث المستقل (DuckDuckGo) وخدمة البريد الإلكتروني الألمانية (GMX) وعملاقة الإنترنت الروسية ياندكس (Yandex).

وانتقد محرك البحث المستقل (DuckDuckGo)، الذي فاز بالمزاد في ثماني دول، العملية قائلًا: إنها شجعت مقدمي العروض على استغلال المستخدمين.

وقال (DuckDuckGo) في تدوينة: يحفز مزاد جوجل محركات البحث على أن تكون أسوأ فيما يتعلق بالخصوصية، وعلى زيادة الإعلانات، وعلى عدم التبرع للحالات الخيرية، وذلك لأنهم إذا فعلوا هذه الأشياء، فيمكنهم حينئذٍ تقديم عرض أعلى.

يذكر أن شركة جوجل تمتلك حصة سوقية ثابتة في سوق البحث تصل إلى 97 في المئة في أوروبا، وذلك وفقًا لأرقام شركة (Statcounter) لشهر أغسطس.





