Amazon One تتيح لك الدفع باستخدام راحة يدك

كشفت شركة أمازون اليوم النقاب عن تقنيتها للتعرف على راحة اليد، التي سيتم استخدامها في البداية لتحويل يدك إلى بطاقة ائتمان شخصية داخل متاجر البيع بالتجزئة الفعلية للشركة.

وتستخدم (Amazon One) راحة يدك للتعرف عليك باستخدام مزيج من تفاصيل مساحة سطح راحة اليد، مثل الخطوط، مع أنماط الوريد لإنشاء توقيع راحة اليد.

وسيتم استخدام توقيع راحة اليد هذا في متاجر (Go) الخاصة بشركة أمازون في سياتل، وتخطط الشركة أيضًا لإضافة (Amazon One) إلى متاجرها الأخرى في الأشهر المقبلة.

ويمتد استخدام (Amazon One) لاحقًا إلى ما هو أبعد من المدفوعات القائمة على راحة اليد.

ويقول ديليب كومار (Dilip Kumar)، نائب رئيس أعمال التجزئة المادية في أمازون: نعتقد أن (Amazon One) تتمتع بتطبيقات واسعة خارج متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بنا.

وأضاف “نخطط لتقديمها لأطراف خارجية، مثل تجار التجزئة والملاعب ومباني المكاتب، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستفادة من هذه السهولة والراحة في المزيد من الأماكن”.

وفي حين أن العديد من الشركات قد جربت القياسات الحيوية للتعرف على راحة اليد على مر السنين، فإن وجود أمازون القوي للبيع بالتجزئة يمكن أن يساعد في جعل توقيع راحة اليد حقيقة واقعة.

ولم تؤكد أمازون هل سيستفيد أي من تجار التجزئة أو الأماكن أو الشركات الأخرى من (Amazon One)، لكن الشركة تقول: إنها تجري مناقشات نشطة مع العديد من العملاء المحتملين.

وتقول أمازون: إنها اختارت التعرف على راحة اليد بدلًًا من تقنيات أخرى، مثل التعرف على الوجه، بسبب بعض مزايا الخصوصية.

ويوضح كومار أن أحد الأسباب هو أن التعرف على راحة اليد يعتبر أكثر خصوصية من بعض بدائل المقاييس الحيوية لأنه لا يمكنك تحديد هوية الشخص من خلال النظر إلى صورة راحة يده، كما يتطلب الأمر من شخص ما وضع راحة يده على الجهاز لاستخدامها.

وتستخدم (Amazon One) أجهزة مسح الصور التي تتضمن خوارزميات الرؤية الحاسوبية لالتقاط وتشفير صورة راحة اليد.

ولا تحتاج إلى حساب في أمازون لاستخدام الخدمة، وتقتصر الحاجة على رقم هاتف وبطاقة ائتمان.

وسيتمكن مستخدمو (Amazon One) أيضًا من حذف بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بهم من بوابة الشركة عبر الإنترنت إذا لم يعودوا يرغبون في استخدام الخدمة.

وتعمل أمازون على هذه الخدمة منذ سنوات، وذلك بعد أن تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع تقنية التعرف على راحة اليد في نهاية عام 2019.

وتظهر (Amazon One) في البداية في متجرين في سياتل، لكن الشركة لديها طموحات لجلب هذه التقنية إلى المزيد من المواقع خارج متاجرها الخاصة.





