نظام iOS 14 يستنزف بطارية آيفون بسرعة.. إليك السبب والحل 

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذي طرحته آبل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد انتقل العديد من المستخدمين المحبطين إلى موقع تويتر لمناقشة المشكلة تحت وسم “#iOS14battery“، وقد كتب أحد المستخدمين أن استنزاف البطارية في نظام iOS 14 سريع جدًا، حيث انخفضت نسبة الشحن من 90% إلى 3% في ساعة واحدة فقط. وسأل آخر آبل عن أسباب مشاكل البطارية بعد تثبيت التحديث.



@AppleSupport have any explanation for the battery of IOS 14 is draining? I am not able to use my cell phone as before, nor do I play games or social media! #iphone #ios14 #ios14battery

— Erik Henrique (@erikitooo) September 23, 2020