نظام iOS 14 يستنزف بطارية آيفون بسرعة.. إليك السبب والحل 

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذي طرحته آبل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد انتقل العديد من المستخدمين المحبطين إلى موقع تويتر لمناقشة المشكلة تحت وسم “#iOS14battery“، وقد كتب أحد المستخدمين أن استنزاف البطارية في نظام iOS 14 سريع جدًا، حيث انخفضت نسبة الشحن من 90% إلى 3% في ساعة واحدة فقط. وسأل آخر آبل عن أسباب مشاكل البطارية بعد تثبيت التحديث.



@AppleSupport have any explanation for the battery of IOS 14 is draining? I am not able to use my cell phone as before, nor do I play games or social media! #iphone #ios14 #ios14battery — Erik Henrique (@erikitooo) September 23, 2020

ما هي أسباب نفاد شحن البطارية بسرعة بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد؟

في كل عام؛ بعد طرح آبل الإصدار الجديد من نظام iOS يظهر عدد كبير من شكاوى المستخدمين فيما يتعلق بسرعة استنزاف البطارية، ومشاكل في الأداء، وهذا شيء متوقع بعد كل تحديث جديد كبير للنظام ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

قيام هاتف آيفون بتنفيذ الكثير من المهام في الخلفية لبعض الوقت بعد تثبيت نظام تشغيل جديد، مثل: إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والملفات المخزنة في الجهاز وهي عملية قد تستمر لعدة ساعات أو عدة أيام بحسب طراز الهاتف الذي تستخدمه.

تحديث التطبيقات والألعاب التي قد لا تكون متوافقة مع نظام iOS 14 بعد تثبيته.

الميزات والإضافات الجديدة في النظام التي قد تؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة خاصةً إذا كان الهاتف قديم.

ما هي الخطوات التي يمكنك القيام بها للتغلب على هذه المشاكل؟

لا تقلق بشأن آداء بطارية هاتف آيفون خلال أول أسبوع بعد تثبيت إصدار نظام iOS الجديد، حيث يستغرق الأمر وقتًا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، كما يمكنك التأكد من صحة البطارية من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (البطارية) Battery.

اضغط على خيار (صحة البطارية) Battery Health، ثم تحقق من الرسالة الموجودة أسفل قسم (أقصى قدرة للأداء وقت الذروة) Peak Performance Capability، إذا كانت تقول: “تدعم بطاريتك حاليًا الأداء الطبيعي وقت الذروة”، فهذا يعني أن البطارية في حالة جيدة جدًا.

الجدير بالذكر أن الرجوع إلى إصدار (iOS 13) لن يساعدك في هذه الحالة، لأنه أيضًا سيكون في هذه الحالة بمثابة نظام تشغيل جديد وسيحتاج إلى المرور بفترة الإعداد الأولية هذه قبل أن تستقر الأمور، كما أن الأمر لا يتعلق حتى الآن بوجود أخطاء في نظام (iOS 14) تؤثر على عمر البطارية.

تحقق من تحديث التطبيقات:

تعتبر هذه أول خطوة يجب عليك القيام بعد تثبيت نظام iOS 14، وهي: التأكد من تحديث جميع التطبيقات والألعاب في هاتفك، نظرًا لأن بعض التطبيقات قد تكون قد تلقت تحديثات للعمل بشكل صحيح مع iOS 14. وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى متجر التطبيقات (App Store) في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (التحديثات المتوفرة)، وستجد أسفله قائمة التطبيقات المتاح لها تحديثات.

اضغط على (تحديث الكل) Update All، الموجود أعلى قائمة التطبيقات.

بعد الانتهاء؛ اضغط على خيار (تم) Done الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.





