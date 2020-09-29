مذيع البيئة البريطاني “آتينبارا” يحقق رقمًا قياسيًا في إنستاجرام

دخل البريطاني (ديفيد آتينبارا) موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه الأسرع في الوصول إلى مليون متابع في خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام.

ولم يستغرق صانع الوثائقيات والمذيع التلفازي والكاتب والبيئي البريطاني إلا 4 ساعات و44 دقيقة من لحظة إنشاء حسابه في إنستاجرام للوصول إلى مليون متابع.

ومنذ إنشاء الحساب الأسبوع الماضي تضاعف عدد المتابعين أربع مرات، إذ بلغ حتى الآن 4.7 ملايين متابع. وكان الرقم القياسي السابق من نصيب الممثلة الأمريكية (جينيفر أنيستون) التي وصلت في عام 2019 إلى مليون متابع في غضون 5 ساعات و16 دقيقة.

يُشار إلى أن مشاهير آخرين، مثل: لاعب كرة القدم البريطاني (ديفيد بيكهام)، والبابا فرانسيس، ودوق ودوقة ساسكس حملوا اللقب في الماضي، ولكن لم يحظَ أي منهم بالاهتمام الذي حظي به العالم البريطاني الذي تمتد مسيرته المهنية لنحو سبعة عقود.

وقال آتينبارا – البالغ من العمر 94 عامًا – في أول فيديو له على إنستاجرام: “إني أخطو هذه الخطوة واستكشف طريقة جديدة للتواصل معي لأن العالم؛ كما نعلم جميعًا، في مأزق”. وأضاف: “القارات مشتعلة. والأنهار الجليدية تذوب. والشعاب المرجانية تحتضر. والأسماك تختفي من محيطاتنا. والقائمة تطول”.

ويخطط آتينبارا لاستخدام المنصة لمعالجة هذه الأزمات البيئية ومشاركة الحلول المحتملة. وقال لبي بي سي أمس: إن الوصول إلى جمهور الشباب يمنحه “أملًا كبيرًا”. وقال أيضًا: “أشعر بالفخر لأنهم يجب أن يستمعوا لما يتحدث عنه رجل عجوز مثلي”.

يُشار إلى أنه للبيئي البريطاني فيلمًا وثائقيًا بعنوان (حياة على كوكبنا) A Life on Our Planet سيُعرض لأول مرة على نتفليكس في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وفي الفيلم الوثائقي، يتذكر آتينبارا العجائب الطبيعية التي وثقها خلال حياته المهنية، والدمار الذي شاهده على أيدي البشر، وما يمكن فعله لإصلاح الضرر.

ويقول آتينبارا في المقطع الدعائي للفيلم الوثائقي: “لقد اجتاح البشر العالم. وهذا الفيلم هو شهادتي ورؤيتي للمستقبل”.

يُشار إلى (كوكب الأرض) Planet Earth – الذي عُرض لأول مرة في عام 2006 مع سرد آتينبارا – لا يزال يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكثر البرامج التلفزيونية الوثائقية طلبًا. وتحمل الشخصية البريطانية الشهيرة رقمين قياسيين آخرين في موسوعة جينيس لأطول مهنة كمقدم تلفازي، وأطول مهنة كعالم طبيعة تلفازي.





