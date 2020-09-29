متى ستحصل هواتف نوكيا على أندرويد 11؟

أعلن عدد قليل فقط من مصنعي الأجهزة المحمولة عن خططهم لتحديثات أندرويد 11 ولا تزال بعض الشركات في طور طرح نظام أندرويد 10 لأجهزتها، أما بالنسبة إلى HMD Global، فإنها لم تصدر حتى الآن نظام أندرويد 10 لمعظم هواتف نوكيا التي لديها.

وبالنسبة لأحدث إصدار من أندرويد تعمل (HMD Global) على تحديثات أندرويد 11 ويبدو أنه سيتم الإعلان عنه قريبًا لأنه تم نشر بعض التفاصيل على حساب (Nokia Mobile) في تويتر، وتمت إزالة المنشور منذ ذلك الحين ولكن تم التقاط لقطة شاشة له.

نوكيا لديها بالتأكيد خطط لنظام أندرويد 11، ولا تزال ترغب في الحفاظ على وعدها الذي يقول إن الشركة ستطرح تحديثات أندرويد لمدة 3 سنوات لهواتفها.

بحلول الربع الرابع من عام 2020 حتى الربع الأول من عام 2021، من المتوقع أن تصدر نوكيا نظام أندرويد 11 لهواتف:

Nokia 2.2

Nokia 5.3

Nokia 8.1

وبحلول الربع الأول من العام المقبل

Nokia 1.3

Nokia 4.2

Nokia 2.4

Nokia 2.3

Nokia 3.4

أما في الربع الأول والثاني من عام 2021 ستتلقى هواتف (Nokia 3.2) و(Nokia 7.2) و(Nokia 6.2) التحديث. وبحلول الربع الثاني، سيكون دور (Nokia 1 Plus) و(Nokia 9 Pureview).

التفاصيل التي تمت مشاركتها في التغريدة مثيرة للاهتمام، ويبدو أن هواتف نوكيا جاهزة لنظام أندرويد 11 لكننا لسنا متأكدين من سبب حذف التغريدة.

الجدير بالذكر أن شركة نوكيا لصناعة معدات الاتصالات الفنلندية قالت على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين: إنها تركز على المجالات التي يمكنها السيطرة عليها، مثل التكنولوجيا والعملاء، حسبما قال مسؤول تنفيذي كبير. وقال جاي وون (Jae Won)، رئيس آسيا والمحيط الهادئ و اليابان في نوكيا: علينا التركيز من منظور نوكيا على المجالات التي يمكننا السيطرة عليها، وما يمكننا التحكم فيه هو تقنيتنا الخاصة وسوقنا الخاص، والتأكد من أن مزودي الخدمة الذين ندعمهم لديهم خدمات مستمرة وتزويد لقاعدة عملائهم بالمعدات والتكنولوجيا. وأضاف: “توفر القضايا الجيوسياسية المختلفة بعض التعقيدات، وبقدر ما نشعر بالقلق، فإننا نركز على التكنولوجيا التي يمكننا تطويرها، ونركز على العملاء وفرص الأعمال التي توفرها شبكات الجيل الخامس مستقبلًا”.





