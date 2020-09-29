لينوفو تبيع ThinkPad X1 Fold .. الحاسب المحمول القابل للطي

أصبح أول حاسب محمول قابل للطي في العالم من شركة لينوفو (ThinkPad X1 Fold) متاحًا للطلب الأولي الآن بسعر يبدأ من 2499 دولارًا أمريكيًا.

ويمكن عند الحديث عن هذا الحاسب التفكير في هاتف جالاكسي فولد القابل للطي من سامسونج، لكن مع شاشة حاسب محمول من نوع (OLED) بقياس 13 إنشًا.

وانضمت لينوفو من خلال هذا الحاسب إلى ركب الشركات الأخرى، التي ترى في الهواتف القابلة للطي والحواسيب القابلة للطي ابتكارًا واعدًا في سوق يشهد ركودًا.

وتُعد الحواسيب المحمولة الحالية بمثابة حواسيب قابلة للطي، إلا أن لينوفو تعني بما تصفه بأول حاسوب قابل للطي أن الشاشة تمتد على كامل الجهاز ويمكن طيها.

وتأمل لينوفو في أن تشحن مليون وحدة من حاسوبها القابل للطي خلال السنة الأولى من إطلاقه.

وتتمحور فكرة الحاسب حول:

إمكانية استخدامه كجهاز لوحي كبير الحجم عندما يكون مفتوحًا بالكامل أو تقسيم الشاشة إلى شاشتين متجاورتين.

إمكانية استخدامه أفقيًا لكي يصبح حاسب محمول بقياس 13 إنشًا، مع لوحة مفاتيح اختيارية قابلة للفصل وحامل.

إمكانية طيه بمقدار 90 درجة وتحويله إلى الوضع الرأسي واستخدامه مثل حاسب محمول صغير، بحيث تظهر لوحة المفاتيح العاملة باللمس في النصف السفلي.

إمكانية قلبه أفقيًا واستخدامه ككتاب باستخدام قلم اختياري أو يمكنك طيه وحمله بسهولة دون أن يشغل مساحة كبرى في حقيبتك.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يأتي (ThinkPad X1 Fold) مع معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ومنفذين (USB-C) وفتحة لبطاقة (SIM) وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وبطارية بقوة 50 واط، ويمكن أن يأتي مع دعم (5G).

وأعلنت لينوفو أيضًا عن (ThinkPad X1 Nano)، وهو أخف حاسب من فئة (ThinkPad) على الإطلاق بوزن 0.9 كيلوجرامًا.

ويعتمد (ThinkPad X1 Nano) على منصة (Evo) الجديدة من إنتل، التي تهدف إلى التصديق على أن أجهزة الحاسب المحمولة توفر عمرًا طويلًا للبطارية وشحنًا سريعًا ووقت تشغيل سريعًا، من بين ميزات أخرى.

وتحتاج أنظمة (Evo) أيضًا إلى تضمين معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر (Tiger Lake) مع دعم (Wi-Fi 6) و (Thunderbolt 4).

ويحتوي (ThinkPad X1 Nano) على شاشة بقياس 13 إنشًا وبدقة 2K مع خيارات اللمس وغير اللمس، ويتوفر في الربع الرابع من عام 2020 بسعر يبدأ من 1399 دولارًا.

ويأتي الحاسب مع عدد من ميزات أمان الذكاء الاصطناعي، بحيث يوقظ نفسه عندما يكتشف أنك أمامه ويقفل نفسه عندما تبتعد عنه.

ومن ناحية المواصفات، يأتي (ThinkPad X1 Nano) مع معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بقوة 48 واط، وأربعة ميكروفونات بزاوية 360 درجة، وهو يدعم (5G) أيضًا، ويمكنه تشغيل لينكس بالإضافة إلى (Windows 10 Pro).





