كيف يمكنك تشغيل Google Stadia في نظام iOS ؟

تقدم Google Stadia واحدة من أفضل تجارب بث الألعاب المتوفرة اليوم، ولكن مثل (GeForce Now) و(Xbox Game Pass)، تجعل شركة آبل من الصعب للغاية إدخال Google Stadia إلى متجر تطبيقاتها، وإذا كنت تراقب عشاق Google Stadia خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد تكون على دراية بأن iOS 14 يجعل من الممكن تشغيلها من خلال متصفح الويب.

طور شخص ما طريقة لجعل هذه العملية أسهل، حيث استغرق مستخدم ريدت zmknox وقتًا لإنشاء متصفح مخصص يدعم بشكل كامل متجر تطبيقات آبل ويسمح للمستخدمين بتشغيل Google Stadia بسهولة على نظام iOS، فقط قم بتنزيل (Stadium) من متجر آب ستور وستحصل على متصفح يمكنك من لعب ألعاب Google Stadia على نظام iOS.

يتم تشغيل (Stadium) في وضع ملء الشاشة، مما يعني أنه لن يكون لديك عناصر واجهة مستخدم للمتصفح عند لعب لعبة في (Stadia)، علاوة على ذلك، يمتلك (Stadium) القدرة على تعيين وكيل مخصص للمستخدم يتيح خداع (Stadia)، بالإضافة إلى ذلك يتيح التطبيق إمكانية استخدام وحدة التحكم في اللعبة مع صفحات الويب المدعومة، ويشرح (zmknox) عملية الإعداد كالتالي:

قم بتعيين عنوان (URL) الأساسي على https://stadia.google.com/home

قم بتعيين وكيل المستخدم على موزيلا / 5.0 (Macintosh؛ Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36

في القائمة، حدد المصادقة ثم انتقل إلى https://accounts.google.com/

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، انقر على (تم)، وقد تحتاج أيضًا إلى تحديد (Go Home) من القائمة.

بمجرد إعداد (Stadium) بالشكل الصحيح فإنه يعمل بشكل جيد، ولقد تمكنا من تشغيله في بضع دقائق فقط على جهاز iPad Pro، ومع اقتران وحدة تحكم PS4، لم نلاحظ أي مشكلات تأخير.

هذه الحيلة قد لا تدوم إلى الأبد، وهذا أمر مؤسف لأنها تعمل بشكل جيد إلى حد ما، واستنادًا إلى التغيير الأخير لشركة آبل، يبدو أن دعم Stadia الرسمي قد يكون قريبًا نسبيًا، فما علينا سوى أن ننتظر ونرى الآن.

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