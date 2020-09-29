كيفية إعداد Apple Cash Family في iOS 14

تتمثل إحدى الإضافات الرائعة في ميزة Apple Cash في نظام التشغيل iOS 14 في القدرة على مشاركة وإدارة الأموال للعائلة لمن هم دون سن 18 عامًا، ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب عليك أنت وعائلتك الوفاء بها لاستخدام ميزة Apple Cash Family.

أصبحت ميزة Apple Cash وسيلة شائعة لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة من خلال التكامل السلس في تطبيق الرسائل، ومع وصول نظام iOS 14 تتوسع الميزة لتصبح Apple Cash Family، حيث تقول شركة آبل: “يمكنك إعداد Apple Cash للأطفال والمراهقين في مجموعة (Family Sharing) الخاصة بك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء وإرسال الأموال واستلامها في الرسائل، ويمكنك حتى تحديد الأشخاص الذين من الممكن أن يرسل طفلك الأموال إليهم، والحصول على إشعار عند إجراء المعاملات كما يمكنك إغلاق حسابه في أي وقت”.

متطلبات ميزة Apple Cash Family:

تأكد من قيام مُنظم العائلة بإعداد ميزة Apple Cash بمعرف آبل ذاته الذي تم استخدامه للمشاركة العائلية.

ستحتاج إلى شخص واحد على الأقل في مجموعة (Family Sharing) الخاصة بك تحت سن 18 لإعدادها.

يجب أن يكون لدى كل فرد في مجموعة (Family Sharing) هاتف آيفون أو Apple Watch أو جهاز آيباد متوافق يعمل بأحدث البرامج.

على جميع الأفراد تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بهم وتشغيل المصادقة الثنائية.

هذه الميزة متاحة فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وسيتم طرحها لعموم المستخدمين في المستقبل القريب.

كيفية إعداد Apple Cash Family:

من هاتف آيفون الخاص بمنظم الأسرة توجه إلى تطبيق الإعدادات.

اضغط على الاسم في الأعلى.

اختر المشاركة العائلية.

اسحب لأسفل ثم اضغط على Apple Cash.

اتبع التعليمات التي ستظهر أمامك لإتمام الإعداد.

كيفية إدارة وعرض نشاط Apple Cash Family:

من هاتف آيفون الخاص بمنظم العائلة افتح تطبيق (Wallet).

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثية في أعلى الزاوية اليمنى.

اسحب لأسفل وانقر فوق (طفل).

يمكنك الآن التحقق من الرصيد وإرسال الأموال وقفل Apple Cash وعرض المعاملات وإعداد تنبيهات المعاملات والمزيد.

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