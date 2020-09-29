صفقة اليوم.. احترف إعلانات جوجل وتحسين محركات البحث SEO مع خصم 97%

- الحزمة الشاملة لاحتراف إعلانات جوجل وتحسين محركات البحث The Ultimate Google Ads & SEO Certification Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 659.
- المدة: 29 ساعة.
- يتغير عالم الإعلانات الرقمية كل عام تقريبًا؛ وذلك بسبب ظهور تقنيات جديدة للإعلانات، وتطور خوارزميات وإستراتيجيات الإعلانات على المنصات المختلفة، بالإضافة إلى الابتكار الدائم في طرق الوصول إلى العملاء المحتملين، ولذلك يجب عليك متابعة كل هذا باستمرار حتى تتمكن من تطوير عملك، والترويج لنشاطك التجاري باحترافية.
- سواء كنت تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، أو ترغب في معرفة الأساسيات للترويج لنشاطك التجاري، فهذه هذه الحزمة التدريبية ستساعد على احتراف إعلانات جوجل، وجميع إستراتيجيات (تحسين محركات البحث) SEO لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين وزيادة المبيعات.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إعلانات جوجل Google Ads – التي تستحوذ على ثلاثة أرباع عائدات إعلانات محركات البحث – لتتعلم كيفية وضع أهداف الإعلانات، وتوسيع نطاق جميع أنواع الحملات لتحصل على النتائج التي تريدها، كما ستتعرف على إستراتيجيات عروض الأسعار، وكيفية زيادة التحويلات وتتبعها، بالإضافة إلى التعرف على طرق قوية لتحسين حملاتك الإعلانية للحصول على نتائج أفضل.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام منصة (نشاطي التجاري على جوجل) Google My Business لإنشاء حساب لنشاطك التجاري وتحسينه من خلال نشر الصور والعروض وشهادات العملاء، وكيفية إعداد إعلانات جوجل لنشاطك التجاري المحلي من خلال داخل لوحة تحكم GMB لتحسين ظهور نشاطك التجاري في نتائج البحث المحلية.
- كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول (تحسين محركات البحث) SEO، حيث ستتعلم كيفية زيادة معدلات النمو والتحويل، وكتابة المحتوى بطريقة فعّالة لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين من خلال التعرف على أفضل الكلمات الرئيسية لاستخدامها في المحتوى، وكيفية اختبار كل عنصر في الموقع لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع لتحسين ظهوره في نتائج محرك بحث جوجل.
- وهناك دورة تدريبية أخرى حول التسويق عبر البريد الإلكتروني، ودورة أخرى حول كيفية إنشاء (الروابط الخلفية) Backlinks العالية الجودة وإدارتها، حيث ستتعلم الطرق الصحيحة لإنشاء الروابط الخلفية وستتعرف كذلك على الممارسات الخاطئة لتتجنبها منعًا للإضرار بترتيب ظهور موقعك في نتائج محركات البحث.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1791 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Google Ads For Beginners 2020: Step-by-Step Process
- Google My Business: Complete Listing Optimization Training
- The Complete SEO Course For Beginners 2020: Zero to Hero
- The Ultimate SEO + WordPress Training Course 2020
- Local SEO: A Definitive Guide to Local Business Marketing
- Cold Email Mastery: The Ultimate B2B Lead Generation
- The Complete Link Building Course: Backlink Building 2020
- How To Start & Run Your Own SEO Business From Home
- SEO Masterclass: Dominate The Search Results