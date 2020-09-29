صفقة اليوم.. احترف إعلانات جوجل وتحسين محركات البحث SEO مع خصم 97%

كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول (تحسين محركات البحث) SEO، حيث ستتعلم كيفية زيادة معدلات النمو والتحويل، وكتابة المحتوى بطريقة فعّالة لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين من خلال التعرف على أفضل الكلمات الرئيسية لاستخدامها في المحتوى، وكيفية اختبار كل عنصر في الموقع لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تحسين سرعة تحميل صفحات الموقع لتحسين ظهوره في نتائج محرك بحث جوجل.