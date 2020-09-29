شاومي تعلن عن أول جهاز تلفاز بتقنية mini-LED وقياس 82 بوصة

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن أول جهاز تلفاز ذكي في العالم يعتمد تقنية mini-LED مع قياس هائل قدره 82 بوصة.

يُذكر أن الشركة الصينية قد أطلقت نسختين من الجهاز، الأولى هي (شاومي مي تي في ماستر) Xiaomi Mi TV Master بدقة 4K، والأخرى هي Extreme Edition مع دقة 8K.

وتمتاز نسخة Extreme Edition بدقة 7680×4320 بكسل، وهي أكبر بأربعة أضعاف مقارنةً بدقة 4K. وتدعم الشاشة تقنية 10-bit، وتقنية HDR10، وتقنية Dolby Vision، وتقنية HLG، وهي تغطي ما نسبته 98% من طيف الألوان DCI-P3. كما يمتاز التلفاز بدعم مستوى سطوع قدره 2,000 شمعة مع مستوى تباين قدره 400,000:1.

وتمتاز تقنية mini-LED بأنها حل تعتيم محلي متقدم مع 960 منطقة، وتمتلك كل منطقة مضاءة 16 مصباح LED موصولًا بوحدات تحكم مخصصة، يمكنها تنظيم سطوعها في 4096 خطوة. وتمتاز هذه المصابيح بأنها صغيرة الحجم، لا يتجاوز طول كل منها عُشر المليمتر.

ويحتوي التلفاز الجديد من شاومي معالجًا من نوع Novatek 72685 مع معالج الرسومات Mali-G51 MP4. وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومحركًا للذكاء الاصطناعي يُشغِّل 22 خوارزمية لتجويد الصور.

ويحتوي نسخة Extreme Edition من شاومي أيضًا على 8 مكبرات صوت قابلة للسحب، منها مكبران للتردد المنخفض، ومكبران للتردد المتوسط. وتتوفر هذه النسخة في الصين بسعر يعادل 7,350 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي نسخة Xiaomi Mi TV Master بقياس 82 بوصة ذاته، ولكن بدقة 4K فقط، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز. وهي تأتي مع 240 منطقة تعتيم محلية، و4069 مستوًى من السطوع في تقنية mini-LED. وتدعم النسخة أيضًا مستوى سطوع قدره 1,000 شمعة، ومستوى تبارين قدره 140,000:1.

وتحتوي هذه النسخة معالجًا من نوع MediaTek 9650 ومعالج الرسومات Mali-G52 MC1. وتتوفر هذه النسخة من شاومي بسعر يعادل 1,450 دولارًا أمريكيًا وذلك اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.





