دل تعلن عن XPS 13 مع معالجات Tiger Lake

أعلنت شركة دل عن تحديثات جديدة لجهاز (XPS 13) من الفئة العادية ومن فئة اثنان في واحد، حيث أصبح الجهاز مدعومًا من معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر (Tiger Lake).

ويجب أن توفر معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر (Tiger Lake) سرعات أعلى لكل شيء بدءًا من معالجة الكلمات إلى بث الألعاب عبر الإنترنت.

وسيكون الجهاز متاحًا في الولايات المتحدة وكندا في 30 سبتمبر، على أن يصل إلى المزيد من البلدان في الأسابيع المقبلة.

ويبدأ (XPS 13) العادي من سعر 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر الجهاز من فئة اثنان في واحد من 1249 دولارًا.

وتم عرض جهاز (XPS) الجديد لأول مرة عند إطلاق شركة إنتل معالجات (Tiger Lake) في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالإضافة إلى المعالجات الجديدة، فقد تلقى الجهاز تحديثًا للذاكرة، حيث يعمل الآن على تشغيل (LPDDR4x) بتردد 4267 ميجاهرتز، بدلاً من 3733 ميجاهرتز.

ومثل العديد من الأجهزة الرائدة الأخرى المتضمنة (Tiger Lake)، فإن الحاسب يدعم أيضًا (Thunderbolt 4) و (Xe) للرسومات المدمجة من إنتل.

وحصل الجهاز من فئة اثنان في واحد على إعادة تصميم مماثلة لتلك التي تلقاها الجهاز العادي في أوائل عام 2020.

وأكثر ما ستلاحظه هو نسبة الشاشة إلى الجسم الجديدة، وتقول دل: إن الشاشة القابلة للتحويل أكبر بنسبة 7 في المئة من تلك الموجودة في الأجيال السابقة، كما أصبحت الحافات الموجودة في الأعلى والأسفل أصغر.

وهناك أيضًا ألوان جديدة للجهاز من فئة اثنان في واحد، الذي كان يأتي سابقًا بألوان الفضة البلاتينية والأبيض القطبي.

وتصف دل الخيارات اللونية الجديدة بأنها الفضة البلاتينية مع مسند راحة يد مصنوع من ألياف الكربون الأسود أو الأبيض الثلجي مع مسند راحة يد مصنوع من الألياف البيضاء القطبية.

وأعلنت شركة دل أيضًا عن “إصدار المطور” من الحاسب (XPS 13 Developer Edition) العامل بنظام لينكس، وهو أول حاسب محمول يتم تحميله أوليًا بنظام (Ubuntu 20.04 LTS).

وتقدم دل أيضًا إمكانية تنزيل (Ubuntu 20.04 LTS) مجانًا لأي شخص يمتلك (XPS 13) ويريد تبديل نظام التشغيل، بغض النظر عن كونه يمتلك “إصدار المطور”.

وتقول دل: إن تشكيلة حواسيب (XPS) بأكلمها لعام 2020 ستصل ضمن علب مصنعة من مصادر مستدامة تتضمن مواد بلاستيكية معاد تدويرها مرتبطة بالمحيطات.





