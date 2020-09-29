5 تقنيات حديثة لا تتنازل عنها في سيارتك الجديدة

تطورت صناعة السيارات بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، فلدينا الآن السيارات الكهربائية، والسيارات الذاتية القيادة، كما نقترب نسبيًا من رؤية السيارات الطائرة. وبفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا أصبحت السيارات أكثر ذكاءً، وأصبحت المنافسة بين الشركات تكمن في تقديم التقنيات الحديثة التي تهدف إلى توفير سبل الراحة والسلامة على الطريق.

ولذلك أصبح الآن اختيار السيارة الجديدة لا يعتمد على قوة محركها وإمكاناتها الميكانيكية فقط، بل أصبح ما تدعمه هذه السيارة من تقنيات حديثة عاملاً أساسيًا في قرار الشراء.

أصبحت السيارات الحديثة الآن شبه مستقلة، حيث تضمن تقنيات حديثة تساعد في أتمتة كل شيء، مثل: نظام الفرملة التلقائي الذي يجعلها تتوقف عند ظهور عوائق غير متوقعة، ونظام التنبيه بالمسافة لمنع التصادم، وغير ذلك الكثير.

ولكن ما هي بالضبط الميزات التي يجب أن تبحث عنها في سيارتك الجديدة؟

1- كاميرا الرؤية الخلفية:

(كاميرا الرؤية الخلفية) Reverse Camera؛ هى نوع خاص من كاميرات الفيديو صُممت خصوصًا لتثبيتها في الجزء الخلفي من السيارة لتجنب الاصطدام الخلفي والمساعدة في ركن السيارة بسرعة، حيث تتصل بشاشة تكون مثبتة في كابينة السيارة بالقرب من السائق.

2- منصات الترفيه:

تعمل بعض شركات تصنيع السيارات على دمج منصات Apple CarPlay، أو Android Auto في سياراتها، وهي واجهة تنقل واجهة الهواتف الذكية إلى وحدة الترفيه والمعلومات المدمجة في السيارة، لتشجع السائق على وضع هاتفه جانبًا والوصول إلى ما يحتاجه في الهاتف من خلال الشاشة المدمجة، مما يساعده على إعطاء المزيد من الاهتمام للقيادة والطريق.

وهذه ميزة مهمة للذين يستخدمون هواتفهم للمساعدة في التنقل عبر الخرائط، بالإضافة إلى أنه من الأسهل والأكثر أمانًا التبديل بين تطبيقات الموسيقى والتنقل دون النظر إلى هاتفك. كما تدعم هذه المنصات المساعدات الصوتية سيري، ومساعد جوجل للوصول إلى ما تحتاجه في هاتفك من خلال الأوامر الصوتية.

3- نظام الفرملة التلقائي في حالات الطوارئ:

يُعتبر (نظام الفرملة التلقائي) Autonomous Emergency Braking ميزة أمان مهمة في السيارات الجديدة، حيث يستخدم النظام الرادار والمستشعرات لمسح الطريق أمامك بحثًا عن العوائق التي قد تسبب تصادمًا، وإذا اكتشف النظام أي عائق ولم يقم السائق بفعل أي شيء فسيعطي إشارة للفرامل أن تعمل بنفسها، وتعد الأنظمة التي تتضمن اكتشاف المشاة من أكثر الأنظمة فائدة.

4- نظام التحكم الذاتي بالمسافة:

تتطلب القيادة في حركة المرور الكثيفة أو الحفاظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك مستوى عالٍ من التركيز، لذلك يعمل نظام التحكم الذكي بالمسافة (The adaptive cruise control) على التقليل من إجهاد السائق من خلال التحكم التلقائي في سرعة السيارة والحفاظ على مسافة محددة سابقًا بينه وبين السيارة الموجودة أمامه، ونتيجة لذلك يتمتع السائق بمزيد من الراحة ويمكنه التركيز بشكل أفضل على حركة المرور.

5- نظام الالتزام بالحارات المرورية:

يستخدم نظام (الالتزام بالحارة المرورية) Lane keeping system كاميرا أمامية لمراقبة خطوط الحارة المرورية التي تتحرك فيها السيارة ثم تنقل صورًا إلى مُعالج يعمل على تنبيهك من خلال تحذيرات مرئية أو مسموعة أو ملموسة – مثل: اهتزازات عجلة القيادة أو المقعد – عند اقتراب السيارة من علامات الحارة. ولا يتم تنشيط هذه الأنظمة عند استخدام إشارة الانعطاف.

وإذا كانت السيارة مزودة بنظام (المساعدة في الحفاظ على الحارة) lane keeping assist، فسيحاول التوجيه التلقائي أو الفرملة تصحيح مسار السيارة إذا بدأت في الخروج من الحارة.





