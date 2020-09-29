تجاوز Epic Games لسياسات آبل تصرف غير شريف

انتقد قاضٍ فيدرالي أمريكي قرار شركة (Epic Games) بانتهاك عقدها مع الشركة المصنعة لهواتف آيفون من خلال إرسال إصدار من لعبة فورتنايت بنظام دفع خاص إلى متجر التطبيقات، مما أدى إلى أزالة آبل للعبة من متجرها للتطبيقات.

وتستمع القاضية إيفون جونزاليس روجرز (Yvonne Gonzalez Rogers) من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى الحجج في دعوى الاحتكار التي قدمتها الشركة المطورة للعبة فورتنايت ضد شركة آبل.

وأعربت القاضية خلال جلسة استماع مع كلتا الشركتين عن شكوكها بشأن حجج (Epic Games)، لا سيما ادعائها بأنها لم تشكل تهديدًا أمنيًا لشركة آبل لأنها شركة ذات مصداقية وموجودة في متجر تطبيقات (iOS) منذ سنوات.

وأخبرت القاضية الشركة بوضوح عدة مرات في جلسة الاستماع أنها لم تقتنع بحججها أو إستراتيجيتها، وقالت: هناك الكثير من الناس يعتبرونكم أبطالًا لما فعلتموه، لكن هذا التصرف غير شريف.

ولم تحسم جلسة الاستماع، التي استمرت ثلاث ساعات، والتي عقدت عبر منصة (Zoom)، أي من الأسئلة المتعلقة بدعوى الاحتكار التي قدمتها (Epic Games) ضد آبل، ومن ضمنها السماح بعودة اللعبة بشكل وقتي إلى المتجر.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأوصت القاضية بإحالة القضية إلى محاكمة أمام هيئة محلفين في شهر يوليو من العام المقبل لتسوية هذه القضايا بشكل دائم.

وقالت روجرز: من المهم أن نفهم ما يعتقده الناس الحقيقيون، وهل هذه القضايا الأمنية تهم الناس أم لا.

ولم تقتنع القاضية بحجة (Epic Games) بأن آبل جمعت متجر التطبيقات ونظام الدفع داخل التطبيق معًا في انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار.

وقالت القاضية أيضًا: إنها لا توافق بالضرورة مع (Epic Games) على أن آبل أضرت بقدرتها على توزيع فورتنايت من خلال سيطرتها على متجر التطبيقات.

وأقر محامو (Epic Games) بأن الشركة انتهكت اتفاقها مع آبل، لكنهم ادعوا أنها كانت ترفض الامتثال لعقد مضاد للمنافسة.

وأصبحت الدعوى القضائية بين آبل و (Epic Games) بمثابة رمز للعديد من المطورين غير الراضين عن سياسات متجر التطبيقات الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وأسست مجموعة من الشركات، من ضمنها سبوتفيفاي و (Tile)، في الأسبوع الماضي تحالفًا من أجل عدالة التطبيقات، وذلك بهدف الدفاع عن الحقوق الأساسية لصناع المحتوى في بناء التطبيقات والقيام بأعمال تجارية مباشرة مع عملائهم.





