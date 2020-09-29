إغلاق لعبة FarmVille عبر فيسبوك في نهاية العام

أعلنت شركة (Zynga) أنها ستغلق لعبة الويب (FarmVille) الأصلية على فيسبوك في نهاية العام، حسبما أعلنت الشركة.

ومثل العديد من الألعاب الأخرى المستندة إلى المتصفحات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم بناء (Farmville) باستخدام تقنية الفلاش، التي كانت التقنية الأكثر انتشارًا واستخدامًا في تطوير محتوى الوسائط المتعددة وتوزيعه على الويب.

وقالت شركة (Zynga): بعد 11 عامًا منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2009، نعلن رسميًا عن إغلاق لعبة (FarmVille) الأصلية عبر فيسبوك.

وأضافت “كما ذكرنا سابقًا، ستتوقف أدوبي عن توزيع مشغل فلاش وتحديثه لجميع متصفحات الويب، وستتوقف فيسبوك عن دعم ألعاب فلاش على منصتها تمامًا بعد 31 ديسمبر 2020، مما يعني تأثر (FarmVille) بشكل مباشر نتيجة لذلك”.

وقالت شركة فيسبوك في شهر يوليو: إنها لن تدعم ألعاب فلاش اعتبارًا من 31 ديسمبر، وهو التاريخ نفسه الذي تنهي فيه شركة أدوبي مشغل فلاش تمامًا.

وتم إطلاق اللعبة في عام 2009 وكان لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط يوميًا في أقل من شهرين.

وفي ذروة شعبيتها، حصلت على نحو 30 مليون لاعب نشط يوميًا، مما دفع (Zynga) إلى تحقيق إيرادات قياسية.

وتبع ذلك إصدار محمول وتكملة، لكن الألعاب اللاحقة لم تستحوذ على سحر النسخة الأصلية.

وسيتمكن لاعبو (FarmVille) من الاستمرار في عمليات الشراء داخل التطبيق حتى 17 نوفمبر، على أن يتم بعد ذلك إغلاق نظام الدفع، ولن تقبل اللعبة أي مدفوعات داخل التطبيق، ولن تتم معالجة أي مبالغ مستردة خلال هذا الوقت.

ولا يزال بإمكانك لعب اللعبة حتى 31 ديسمبر، وبعد ذلك سيتم إغلاقها نهائيًا، وتقول (Zynga): إن نسخة محمولة من (FarmVille 3) ستتوفر في جميع أنحاء العالم قريبًا.

وتتطلع الشركة إلى انضمام اللاعبين إلى (Farmville 2: Tropic Escape) و (Farmville 2: Country Escape).

وقالت (Zynga): نحن ندرك أن العديد منكم كان معنا منذ البداية، مما ساعد في بناء مجتمع عالمي مذهل من اللاعبين على مر السنين الذين استمتعوا بهذه اللعبة بقدر ما استمتعنا بها، لذلك نقول لكم شكرًا.

يذكر أن شركة أدوبي أعلنت في عام 2017 أنها تخطط لإنهاء دعم فلاش في عام 2020، ويستخدم فلاش ضمن عدد من مواقع الويب التي تستضيف الألعاب ومقاطع الفيديو والبرامج التعليمية، والتي ستتوقف جميعها عن العمل بمجرد إزالة الدعم من المتصفحات.





