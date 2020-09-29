أندرويد 12 يسهل تثبيت التطبيقات من المتاجر الخارجية

أعلنت شركة جوجلأنها ستجعل من السهل تثبيت المتاجر الخارجية واستخدامها مع إصدار أندرويد 12 في العام المقبل.

وتطلق جوجل إصدارات جديدة من أندرويد سنويًا، حيث أطلقت أندرويد 11 في وقت سابق من هذا الشهر.

وكررت جوجل سياستها للمدفوعات بالنسبة لعمليات الشراء داخل التطبيق للسلع الرقمية قائلة: يجب على مطوري أندرويد الذين يرغبون في توزيع التطبيقات والألعاب عبر متجر (Google Play) استخدام نظام فوترة جوجل (Google Play).

وأضافت “بالنظر إلى وباء فيروس كورونا، فإن الشركة تقدم فترة سماح لمدة عام واحد لمطوري البرامج الذين لا يلتزمون بهذه السياسة، حيث إن الموعد النهائي هو 30 سبتمبر 2021”.

وتُعد إعلانات اليوم استجابة مباشرة لحرب (Epic Games) فيما يتعلق بنسبة 30 في المئة التي تحصل عليها آبل وجوجل من كل عملية شراء عبر (App Store) و (Google Play).

وحدثت (Epic Games) في 13 أغسطس لعبة فورتنايت لنظامي أندرويد و (iOS) لاستخدام خدمة الفوترة الخاصة بها، مما دفع آبل وجوجل إلى حذف اللعبة من متجر التطبيقات.

ورفعت (Epic Games) دعوى قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، ويمكن أن تحدد الدعاوى القضائية كيفية توزيع جميع المطورين، من الأفراد إلى الشركات الضخمة، للتطبيقات على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

ويمكن لمستخدمي أندرويد تثبيت التطبيقات من خلال متاجر تابعة لجهات خارجية، مثل متجر (Galaxy) من سامسونج.

وتقول جوجل: إنه استجابةً لتعليقات المطورين، فإنها تضيف ميزات إلى إصدار أندرويد 12 للعام المقبل تجعل من السهل على الأشخاص استخدام متاجر التطبيقات الأخرى مع الحرص على عدم المساس بإجراءات السلامة التي يطبقها أندرويد.

واشتكت الشركات التي بدأت بالسماح للمستخدمين ببيع إصدارات افتراضية من عروضهم العادية غير الرقمية أثناء جائحة فيروس كورونا من مطالبتها بدفع رسوم خدمة جديدة على (iOS).

وبدأت آبل بالتنازل عن هذه الرسوم في بعض الظروف، وتقول جوجل: إن هذه الشركات لن تضطر إلى استخدام فواتير (Google Play) في المستقبل القريب.

وأوضحت جوجل أنها تدرك أن الوباء العالمي قد أدى إلى اضطرار العديد من الشركات إلى مواجهة تحديات نقل أعمالها المادية وجعلها رقمية والتواصل مع العملاء بطريقة جديدة.

وأضافت “لن تحتاج هذه الشركات إلى الامتثال لسياسة المدفوعات الخاصة بنا خلال الـ 12 شهرًا القادمة، ونواصل إعادة تقييم الوضع خلال العام المقبل”.





